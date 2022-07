Le chat vocal Discord débarque sur Xbox Series X|S et Xbox One

Discord et Microsoft annoncent que le service de discussion prisé des joueurs arrivent sur toutes les Xbox à partir de la Xbox One. Cela va permettre aux joueurs d'échanger en vocal, à deux ou en groupe.

C’était une application attendue depuis très longtemps par les joueurs Xbox, Discord. Le service de chat arrive sur le canal Xbox Insiders dès aujourd’hui et sera déployé pour tous d’ici les prochaines semaines pour les Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Les appels vocaux Discord arrivent sur Xbox

Dans son article de blog, Xbox le reconnaît : Discord était très attendu sur les consoles de Microsoft. Pour le moment, on pourra seulement utiliser la fonction de chat vocal de Discord sur ces machines. On pourra donc discuter avec ses amis ou avec les membres d’une communauté tout en jouant.

Cela permettra aussi de pouvoir jouer en ligne avec d’autres personnes qui ne jouent pas forcément sur Xbox, mais sur PC par exemple. L’ajout de Discord s’avère ainsi assez pratique vu que de plus en plus de jeux deviennent cross-play.

Sur Xbox, on pourra voir à tout moment qui est présent dans le groupe de discussion et qui est en train de parler (via un overlay). Aussi, on pourra ajuster le volume de chaque membre ou couper les microphones. Microsoft n’est pas en reste et va proposer de passer du chat Discord au chat Xbox.

Comment accéder à Discord sur Xbox

En quelques étapes, on peut commencer à utiliser Discord sur Xbox :

Appuyer sur le bouton Xbox de sa manette

Se rendre dans la section « Groupes et chat » et cliquer sur « Essayer le chat vocal Discord sur Xbox »

Un QR code sera affiché, il faudra le scanner avec son application Discord pour pouvoir lier son compte Discord à son compte Xbox (même si c’était déjà fait)

Une fois les deux comptes liés, on peut rejoindre le groupe que l’on souhaite en utilisant l’application mobile de Discord. Une option « Rejoindre sur Xbox » fera son apparition, elle permettra de transférer le chat vocal vers la Xbox.

Le blog de Discord précise que « le fait de le (le bouton « Rejoindre sur Xbox ») sélectionner vous amène à l’application Xbox pour choisir la console sur laquelle vous voulez parler. Une fois choisi, Discord affiche « Connecté sur Xbox » sous votre appel vocal ». La procédure demande aussi d’utiliser l’application mobile Xbox, qui s’ouvre automatiquement « pour vous indiquer qu’elle est prête à connecter votre Xbox au canal vocal Discord. Enfin, dans l’application mobile Xbox, cliquez sur confirmer ».

Et PlayStation dans tout ça ?

Comme le fait remarquer The Verge, on attend toujours l’arrivée de Discord sur PlayStation. Sony et le service de chat ont bien conclu un partenariat qui va permettre de l’utiliser sur la console concurrente, on ne peut pour le moment que lier son compte Discord à son compte PlayStation. D’autant plus que d’autres services de jeux vidéo prennent en charge Discord, à l’image de GeForce Now.

Par ailleurs, Sony est devenu un actionnaire minoritaire en investissant dans Discord, sans qu’on connaisse le montant investi. Une action survenue peu de temps après les rumeurs du rachat de Discord par Microsoft.

