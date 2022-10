Microsoft déploie enfin son application Xbox et le Cloud Gaming sur ARM

En parallèle du lancement de ses Surface Pro 9, la semaine dernière, Microsoft a annoncé une nouveauté intéressante qui n'a pas fait autant de bruit : l'arrivée de l'application Xbox sur les appareils ARM... et avec elle, le cloud gaming.

Tout doucement (trop doucement diront certains), Microsoft ajoute le support natif d’ARM à ses principales applications. Après l’avoir fait pour les applications Caméra et Calculatrice, ou encore les outils PowerToys et Visual Studio, le géant de Redmond dote à son tour l’application Xbox de cette prise en charge native.

Annoncée discrètement, en parallèle des nouvelles Surface Pro 9, elles-mêmes déclinées en configurations Intel et ARM, cette nouveauté est importante pour les utilisateurs d’appareils basés sur l’architecture ARM puisqu’elle leur ouvre en grand les portes du Xbox Cloud Gaming (anciennement « xCloud »).

Le Cloud Gaming nativement sur votre nouvelle Surface Pro 9 ARM ? C’est maintenant possible

L’application Xbox ne supportait que l’environnement x86 et ne proposait aucune émulation, forçant jusqu’à présent les utilisateurs ARM à utiliser un navigateur compatible (Edge ou Firefox, principalement) pour accéder au cloud gaming. Ce bidouillage est désormais de l’histoire ancienne.

Pour rappel, le Xbox Cloud Gaming offre l’accès à plusieurs dizaines de titres jouables à distance. Le principe est simple : le jeu lancé est calculé par un serveur de Microsoft et retransmis sur votre appareil par le biais de votre connexion internet. Comprise avec l’offre Xbox Game Pass Ultimate, cette solution permet donc de jouer à des titres gourmands sur pratiquement n’importe quel PC ou tablette puisque le calcul ne se fait pas localement.

Ajouter la prise en charge native d’ARM à l’application Xbox s’inscrit quoi qu’il en soit dans la stratégie de Microsoft. À la traîne face à Apple qui a tapé fort en migrant à grande échelle vers l’environnement ARM, Microsoft cherche à rattraper son retard cinq ans après le lancement des premiers PC « Always connected » basés sur des processeurs ARM signés Qualcomm. Des machines souvent critiquées pour le manque d’efficacité sur le plan logiciel, la faute à des applications majoritairement non optimisées et un environnement Windows encore très centré sur l’architecture x86.

Pour progresser plus vite sur ce terrain, Microsoft compte notamment sur son kit de développement Volterra. Annoncé en mai dernier, il devrait permettre à Windows pour ARM et ses applications d’être plus pertinents à l’avenir.

