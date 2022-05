Project Volterra : Microsoft dévoile son PC Windows sous ARM pour pousser la plateforme

Microsoft a présenté un devkit dédié à Windows pour ARM lors de sa conférence Build. Il doit pousser les développeurs à adopter cette nouvelle plateforme pour leurs applications.

Depuis une bonne dizaine d’années désormais, Microsoft essai d’adopter d’une façon ou d’une autre l’écosystème ARM avec Windows. Cela a commencé avec Windows RT, puis les tentatives ont évoluées jusqu’à Windows pour ARM. Malheureusement, cela n’a jamais atteint le point auquel l’on pouvait vraiment recommander un produit ARM avec Windows. Pourtant, la plateforme est pleine de promesses, et Apple a su les concrétiser très rapidement en adoptant ARM dès 2020.

Un kit de développement made in Surface

Contrairement à Apple, Microsoft n’a pas fait d’ARM son unique futur. La différence vient peut-être de là. Apple a publiquement annoncé que sous quelques mois, tous ses appareils tourneraient sous Apple Silicon (ARM) au lieu d’une puce Intel. Il fallait donc pour les développeurs adopter cette nouveauté à marche forcée. Cela est notamment passé par le lancement d’un kit de développement à l’été 2020. Il s’agissait d’un Mac Mini avec une puce Apple A12Z. Lors de la build 2022, Microsoft a, à son tour, présenté un premier kit de développement pour la version ARM de Windows. Il se nomme Project Volterra et a été conçu par les ingénieurs de l’équipe Surface. Cela en fait en quelque sorte le premier PC de bureau de Microsoft.

Même le design de Project Volterra rappelle la démarche d’Apple avec le Mac Mini. Il s’agit ici aussi d’un petit PC de bureau assez compact. Microsoft indique que le design est pensé pour permettre d’en empiler plusieurs, ce qui peut être pratique pour un développeur cherchant à tester plusieurs configurations en même temps.

À l’intérieur, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3, la dernière en date qui doit apporter un meilleur niveau de performance. Dans sa communication, Microsoft met l’accent sur l’intégration du NPU, Neural Processing Unit, permettant d’accélérer les calculs liés à l’IA.

Microsoft n’a pas donné une fiche de caractéristiques détaillées, mais on peut voir dans la vidéo de présentation que l’appareil intègre deux ports USB-C sur une tranche, et une connectique plus large sur une autre tranche. Cette dernière propose un port d’alimentation, un port RJ45, un miniDisplayPort et trois ports USB Type-A. La firme n’a pas donné de détails sur la sortie ou le prix de ce kit de développement.

Une suite d’outils natifs pour ARM

Pour les développeurs, Microsoft en a profité pour annoncer ou confirmer la compatibilité de toute une suite d’outils nativement sous ARM :

Visual Studio 2022

Visual Studio Code

Visual C++

Modern .NET 6 and Java

Classic .NET Framework

Windows Terminal

Windows Subsystem for Linux

Windows Subsystem for Android

Espérons que ces nouveaux efforts de la part de Microsoft permettront enfin à Windows pour ARM de devenir plus convaincant. Apple ne se gênera pas pour avancer, et très vite.

