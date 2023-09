Comment diffuser vos parties Xbox sur Discord en un clic

Comme chaque mois, Microsoft met à jour ses systèmes Xbox et PC et propose de nouvelles fonctionnalités et optimisations. En septembre, il est désormais possible de streamer directement ses parties sur le service Discord.

Après avoir débarqué en grande pompe sur Xbox l’année dernière, le service Discord s’offre une nouvelle fonctionnalité attendue sur la console de Microsoft. Dès maintenant, les joueurs Xbox pourront streamer leurs parties auprès de leurs amis sur Discord.

Microsoft a aussi annoncé plusieurs autres mises à jour pour son système ainsi qu’une petite refonte pour l’application Xbox sur PC.

Diffuser vos parties Xbox sur Discord

Pour comment monter votre skills à vos contacts sur Discord, il convient de lier l’application à votre compte Xbox si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez le faire de différentes manières : via l’application mobile, desktop ou directement via votre console.

Une fois les deux services connectés, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide pour ensuite sélectionner la catégorie « Groupes et conversations » et enfin cliquer sur « Discord ». Vous pourrez ainsi accéder à vos différents serveurs Discord et diffuser votre gameplay dans le salon vocal de votre choix.

L’application Xbox pour PC se refait une beauté

Microsoft a profité de la fin de l’été et de la sortie de Starfield pour mettre à jour l’application Xbox pour Windows. Au programme, un gain de performance appréciable, notamment lors du chargement du magasin et de votre bibliothèque. L’application a subi un discret lifting sur son interface et ses animations ainsi que sur ses options d’installation, qui permettent désormais une plus grande latitude sur les dossiers d’installation par défaut et les mises à jour automatiques.

La bibliothèque affiche dorénavant une catégorie « Jouer plus tard » pour y déposer tous les jeux qui prennent la poussière dans votre backlog. Vous aurez aussi accès à de nouveaux filtres pour différencier les jeux que vous possédez, et ceux qui viennent de votre abonnement Game Pass.

Toutes ces mises à jour testées pendant l’été par les membres du programme Xbox Insider sont à présent disponibles pour tous les utilisateurs Xbox et PC.

