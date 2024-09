Discord : le chiffrement de bout en bout débarque sur l’application, voici comment l’activer

Discord, la plateforme de messagerie instantanée, lance son protocole DAVE visant à sécuriser vos appels audio et vidéo.

Après un an d’expérimentation, Discord vient d’annoncer de nouveaux protocoles de chiffrements permettant de sécuriser vos appels audio et vidéo. On vous explique.

Une expérience clé en main

Avec plus de 200 millions d’utilisateurs mensuels, Discord s’impose dans nos quotidiens. Initialement pensée pour les gamers, la plateforme s’est ouverte à de nouveaux usages, allant de serveurs de communautés à des applications plus professionnelles.

Des usages pouvant conduire à l’échange de données parfois confidentielles, ou des situations de phishing qui rendent l’arrivée de ce protocole de cryptage plus que bienvenue.

Après de nombreuses expérimentations, conceptions, développements et audits,

nous sommes ravis d’annoncer le chiffrement de bout en bout audio et vidéo de Discord (« E2EE A/V » ou « E2EE » en abrégé), que nous aimons appeler notre protocole DAVE. Stephen Birarda, ingénieur chez Discord



L’entreprise indique que cette sécurité va s’appliquer dans un premier temps aux appels audio et vidéo dans le cadre de conversations privées, de groupe, ou encore sur des canaux vocaux de serveurs.

Pour les utilisateurs, rien ne change, le chiffrement maintient la qualité audio et vidéo et s’effectue de manière invisible et automatique. Pour un usage simple, vous n’aurez rien de particulier à faire.

Une technologie transparente

Alors comment fonctionne DAVE ? Ce protocole repose sur une technologie dite de « chiffrement de bout en bout ». Ce cryptage permet de protéger vos conversations en ligne en les rendant illisibles pour les tiers, Discord compris en l’occurrence. Seuls les destinataires de la conversation peuvent la déchiffrer et la lire grâce à une clé de sécurité partagée.

Pour le moment cette clé de cryptage change à chacune de vos connexions avec des clés se régénérant. Toutefois, il est possible d’activer une option pour obtenir une clé unique permettant de faire ces vérifications, une fois et une fois seulement.

Pour ce faire, il vous suffit dans vous rendre dans vos paramètres Discord, aller dans le volet « Confidentialité & Sécurité » puis « Chiffrement » et enfin d’activer l’option des codes de vérifications permanents.

Cette technologie, mal vu au sein de l’Union européenne, car elle empêcherait l’avancée de certaines enquêtes, n’a pas refroidi Discord. L’entreprise n’a pas cédé à l’appel de créer des portes dérobées permettant aux autorités d’outrepasser ce système de sécurité, mais a fait reposer sa technologie sur un système Opensource facilement consultable et auditable. Malin.

Discord Télécharger gratuitement

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !