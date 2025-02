Voici à quoi ressemble Discord sur… Windows 98

Discord Messenger permet d’accéder à vos conversations et serveurs depuis d’anciennes versions de Windows. Ce logiciel tiers n’est toutefois pas parfait, et de nombreuses fonctionnalités présentes sur les applications officielles sont ici absentes.

Source : Unplash

« C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe », un adage qu’on peut transposer à de nombreuses situations, mais pas forcément en informatique. En effet, du matériel vieillissant permet rarement de faire tourner les applications et logiciels du moment. Une réalité qui cantonne souvent les vieux ordinateurs au statut de capsules temporelles.

Discord Télécharger gratuitement

Si cela leur confère un charme certain, il est toujours amusant d’intégrer ces reliques au monde d’aujourd’hui, une tâche bien ardue tant les technologies ont beaucoup évolué en quelques décennies. Les développeurs se donnent d’ailleurs rarement la peine d’adapter leurs logiciels à des systèmes d’exploitation qui ne sont plus pris en charge depuis longtemps. C’est notamment le cas de Discord, qui n’est officiellement plus compatible avec les versions de Windows antérieures à Windows 10 depuis l’année dernière.

Un développeur a toutefois réalisé une sacrée prouesse en adaptant le service de messagerie non seulement à Windows XP et Windows 2000, mais aussi à Windows 98 et Windows 95. Le logiciel, baptisé Discord Messenger et disponible sur GitHub, permet d’accéder à vos conversations, d’y envoyer des messages, de consulter la liste des membres d’un serveur, et plus encore.

Vous ne rêvez pas, c’est bien Discord accessible depuis Windows 98 // Source : iProgramInCpp sur X / Twitter

Les décennies qui nous séparent de ces versions ancestrales de Windows apportent toutefois leur lot de défis. Impossible ici d’accéder aux conversations vocales, par exemple, ou encore de voir et d’envoyer des émojis ou des réactions. Les commandes pour activer les bots ne sont pas non plus disponibles, tout comme la configuration d’un statut personnalisé ou la possibilité de mettre en sourdine une conversation.

Un logiciel pour avoir une bonne excuse de rallumer son vieux PC

Malgré ses limitations, Discord Messenger reste une prouesse technique impressionnante. Son développeur, @iProgramInCpp sur X, a prévu d’ajouter davantage de fonctionnalités, telles qu’un mode sombre, la gestion de la liste d’amis, et même la possibilité d’accéder aux chats vocaux. Il admet cependant que certains de ces ajouts pourraient ne pas fonctionner sur les systèmes les plus anciens pris en charge par son logiciel.

Avant d’installer ce dernier sur votre vénérable IBM ThinkPad qui traîne dans le grenier, sachez que son utilisation comporte des risques. D’une part, les anciennes versions de Windows pour lesquelles Discord Messenger est destiné ne sont plus prises en charge par Microsoft depuis bien longtemps. En l’absence de correctifs de sécurité récents, connecter de tels ordinateurs à Internet est généralement très déconseillé.

Pour aller plus loin

Voici ce qu’il se passe en connectant un PC Windows XP à internet en 2024

Par ailleurs, les conditions d’utilisation de Discord ne sont pas très favorables aux logiciels tiers, et utiliser votre compte avec l’un d’eux pourrait entraîner un bannissement. @iProgramInCpp se veut toutefois rassurant et déclare n’avoir jamais reçu de retours d’utilisateurs ayant subi une telle sanction.

À vos risques et périls, donc, mais la possibilité de donner un petit coup de jeunesse à votre (très) ancien PC n’en vaut-elle pas la chandelle ? Personnellement, si j’avais encore mon premier PC (Windows 98) sous la main, je serais déjà en train de l’installer.