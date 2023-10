Vous ne pourrez bientôt plus mettre à jour Discord sur un vieux PC

Le logiciel de messagerie instantanée Discord a annoncé l'arrêt des mises à jour pour les utilisateurs de systèmes Windows 32-bits.

Les mises à jour et divers patchs correctifs des logiciels conçus pour tourner sur les systèmes d’exploitation Windows en 32-bits se raréfient. De plus en plus d’éditeurs de solutions logicielles abandonnent cette architecture, désormais considérée comme obsolète par le plus grand nombre et ayant été largement remplacée par le 64-bits.

Discord abandonne le support sur certains systèmes Windows

Les annonces d’abandon du support des systèmes 32-bits font effet boule de neige ces derniers temps. D’après Neowin, C’est à présent au tour de Discord, le célèbre client de messagerie instantané très plébiscité par les gamers, de déclarer qu’il abandonnera les architectures Windows en 32-bits prochainement.

La date fatidique est arrêtée au 1ᵉʳ décembre 2023. Dans une publication officielle, l’entreprise à la source de Discord indique que pour continuer à recevoir les dernières mises à jour du logiciel éponyme, il sera impératif d’utiliser une version 64-bits de Windows à partir de cette date.

Si le logiciel ne bénéficiera plus des derniers correctifs, elle devrait toutefois continuer à fonctionner en l’état. Pour les utilisateurs n’ayant pas la possibilité de changer de système d’exploitation, notons que Discord restera accessible en sa version adaptée aux navigateurs web.

Ces annonces, de plus en plus fréquentes de la part des développeurs, s’inscrivent dans la même logique adoptée par Microsoft il y a trois ans. En Mai 2020, le géant annonçait qu’il ne fournirait plus de système Windows 32-bits aux fabricants d’ordinateurs.

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, nos confrères ont besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à leur enquête