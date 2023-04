Discord : vous allez pouvoir faire des blagues avec un soundboard, mais pas pour tous

Discord ajoute quatre avantages à son abonnement payant Nitro pour le rendre plus attractif. Au programme : l'utilisation d'un soundboard, les « Super Réactions », les thèmes et les décorations d'avatar. Dans les salons vocaux, les abonnés vont pouvoir diffuser les sons qu'ils veulent, de quoi égayer ses parties de jeux vidéo entre amis.

Discord cherche encore à rendre son abonnement Nitro plus intéressant. Proposé à 9,99 euros par mois, il permet entre autres d’augmenter la taille des fichiers qu’on envoie, d’utiliser des emojis personnalisés sur tous les serveurs ainsi que d’autres avantages. Une liste qui s’allonge avec l’arrivée de quatre nouvelles fonctionnalités qui leur sont réservées.

Le soundboard : diffuser des sons dans les salons vocaux

L’ajout le plus important est sans doute le soundboard, qu’on pourrait traduire par « table d’harmonie ». Il s’agit d’une table sur laquelle sont affichés plusieurs boutons : chacun permet de lancer un son dans un salon vocal. Discord précise que « les utilisateurs pourront ajouter les sons qu’ils souhaitent dans le pack de sons de leur serveur, et les autres membres de la communauté auront la possibilité de les utiliser lors d’un appel vocal. » Une bonne nouvelle pour ceux qui ne disposent pas d’un abonnement.

Mais les abonnés Nitro eux, peuvent utiliser leurs packs de sons dans tous les serveurs, à l’instar des emojis et des stickers. Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas disponible, mais le sera « dans les semaines à venir. »

Les « Super Réactions » : un petit changement uniquement visuel

Autre apport pour les abonnés Nitro, les « Super Réactions », qui se veulent meilleures que les réactions classiques aux messages. Pour rappel, ces dernières sont en fait des emojis que l’on peut accoler à un message poster, pour montrer son approbation ou sa désapprobation par exemple. Actuellement, lorsqu’on ajoute une réaction, l’emoji arrive instantanément sur le message et c’est tout. Quant aux Super Réactions, elles ajoutent une animation lorsqu’on en ajoute une.

Pour pouvoir tester cette fonction, Discord annonce que tous les utilisateurs « recevront 2 Super Réactions pour commencer, même sans abonnement à Nitro. » Pour les abonnés, ceux de la formule Basic en recevront deux par semaine, cinq pour les autres.

Des thèmes et des décorations pour les abonnés Discord Nitro

Les derniers ajouts sont eux aussi visuels. L’un d’entre eux est l’arrivée de thèmes pour les abonnés. Discord leur propose 21 thèmes pour personnaliser leur interface, selon différentes couleurs, qui sont compatibles avec les apparences « Clair » et « Sombre »

Autre arrivée, celle des décorations d’avatar. Il s’agit de cadres qui s’ajoutent à l’icône ronde de profil de chaque abonné Nitro. Pour le moment, seules quelques décorations sont proposées : des fleurs, des champignons et des animaux (qui peuvent être animés).

Discord écrit que « ces décorations d’avatar sont disponibles pour les abonnés Nitro et peuvent être ajoutées à leurs icônes de profil jusqu’au 10 mai 2023. » A priori donc, après cette date, ils n’y auront plus droit ou ne pourront plus changer celle sélectionnée.

