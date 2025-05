Google présente accidentellement Material 3 Expressive, un nouveau look pour Android

D’après un article posté par erreur sur le site de Google, l’objectif est simple : créer des interfaces qui « nous touchent émotionnellement » tout en étant plus faciles à utiliser pour tout le monde.

Google s’apprête à dévoiler une évolution importante de son langage de conception lors de sa prochaine conférence des développeurs Google I/O.

Fini le Material You, ce nouveau langage baptisé « Material Design 3 Expressive », semble modifier l’expérience utilisateur Android en privilégiant une approche plus émotionnelle et engageante. Selon des informations publiées accidentellement par Google, cette nouvelle direction vise à créer des interfaces qui « interagissent émotionnellement avec les utilisateurs » tout en améliorant l’ergonomie et l’accessibilité.

Une nouvelle philosophie centrée sur l’émotion

Lancé en 2014, Material Design a beaucoup évolué. Sa dernière grande mise à jour datait de 2021 avec « Material You » (ou Material 3), qui permettait déjà d’adapter l’apparence de votre téléphone à vos goûts. Material 3 Expressive va plus loin et mise sur « des formes et des couleurs audacieuses » pour rendre nos applications plus attrayantes.

Dans l’article publié par erreur puis vite retiré, Google explique que ce changement vient des commentaires des utilisateurs. Les tests montrent que les interfaces plus expressives sont plus faciles à utiliser car elles mettent en avant ce qui est vraiment important. Google mentionne même que les performances des utilisateurs s’améliorent nettement avec ce type de design.

Le plus intéressant ? Google a pensé aux personnes âgées. En rendant les boutons et informations plus visibles et distincts, Material 3 Expressive pourrait « rendre les applications accessibles à tous, quel que soit l’âge« .

Les développeurs gardent leur liberté de création

Bonne nouvelle pour les créateurs d’applications : Google précise que Material 3 Expressive n’est pas une « solution unique pour tous« . L’entreprise comprend que chaque application a ses besoins particuliers. Les développeurs pourront toujours adapter ce nouveau style à leur façon tout en respectant certaines règles de base.

L’atelier « Créer une expérience utilisateur de pointe avec Material 3 Expressive » à la conférence Google I/O va présenter de « nouveaux modèles de conception émotionnelle« . L’objectif ? Rendre les applications plus attirantes et plus faciles à utiliser. Google va aussi partager des fichiers et du code en version test pour que les développeurs puissent essayer ces nouveautés avant leur sortie officielle.

La conférence Google I/O qui arrive ce mois-ci nous en dira plus sur tous ces changements. Pour l’instant, cette fuite nous montre que Google veut rendre les téléphones Android plus proches de nous : plus émotionnels, plus expressifs et finalement, plus humains. Omar Belkaab, qui couvrira l’événement sur place, aura l’occasion de tester ces nouvelles interfaces… et certainement aussi nous en bêta via Android 16.

