La mauvaise communication de Nintendo, une taxe attendue sur les voitures électriques et deux nouveaux compteurs GPS pour vélo – Tech’spresso

Après une semaine de silence, Nintendo s’est résolu à répondre aux critiques sur le prix de la Switch 2, dans une communication qui n’est pas sans rappeler celle de Microsoft. Tout comme l’Américain au lancement de la Xbox One, Nintendo reconnaît le prix élevé de sa console et encourage les personnes n’ayant pas les moyens de l’acheter… à se tourner vers la première Switch.

Depuis quelques années, l’État propose de nombreuses aides à l’achat pour les véhicules électriques. Si c’est une bonne nouvelle pour le portefeuille, cela n’est en revanche pas au bénéfice des finances publiques comme le rapporte la Direction générale du trésor. Dans une étude, elle indique que le passage du thermique à l’électrique représente une perte de 11 milliards d’euros d’ici 2030 en raison d’un manque à gagner sur les taxes sur l’essence.

Quelques mois après le lancement de son compteur GPS pour vélo haut de gamme, l’Elemnt Ace, Wahoo a dévoilé deux nouveaux cockpits pour vélo, les Elemnt Roam 3 et Elemnt Bolt 3. Ces deux modèles sont proposés à des prix compétitifs et viennent s’attaquer au leader du marché, Garmin, avec un format plutôt compact.

