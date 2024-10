Cet éclairage vélo 3-en-1 est parfait pour augmenter sa visibilité

Innovation venue de Suisse, Sidelights est une paire d’éclairage avant et arrière pour vélo, qui assure une visibilité à 360° en plus d’être couplée à des clignotants.

Source : Sidelights

L’éclairage à vélo électrique ou vélo mécanique est obligatoire pour circuler sur la route, mais faut-il qu’il soit bien fonctionnel et bien visible de tous. Traditionnellement, on se repose sur une lumière avant et un feu arrière. Toutefois, Sidelights propose une alternative originale et astucieuse.

Un éclairage vélo 360 degrés

Ce produit est le fruit de la startup éponyme, créé par le suisse Arthur Claessens, amateur de BMX. D’ailleurs, sa sœur Zoé Classens est championne d’Europe et médaillée de bronze aux récents JO de Paris 2024. Tout aussi « commuter« , c’est à dire adepte du vélotaf ou du vélo au quotidien, Arthur a développé cet éclairage unique en son genre.

Le fondateur Arthur Claessens. // Source : Sidelights

La paire de lumières vient s’insérer aux extrémités du guidon, complétant ainsi un vélo mécanique, un VAE voire une trottinette électrique. Car même si l’on possède un éclairage de base, Sidelights est un 3-en-1 : éclairage avant, feu arrière et clignotants.

On pourrait même y ajouter une quatrième fonction, celle de voyants lumineux latéraux. De plus la luminosité est forte : 700 lumens selon son concepteur. Le tout possède deux batteries interchangeables, se rechargeant par câble USB-C.

Si l’on avait à détecter un inconvénient des Sidelights, ce serait la largeur supplémentaire du guidon. En effet, il faudra prendre en compte les centimètres en plus en slalomant entre les voitures ou pour garer son vélo électrique. D’ailleurs, on ajoute que la compatibilité va jusqu’à 25° de courbure du guidon vers l’arrière.

Lancement de Sidelights en 2025

Des ébauches en 2021 lorsqu’Arthur Claessens était étudiant, le projet Sidelights a finalement décollé en 2023. Ceci grâce au financement de 300 000 francs suisses (320 000 euros), qui a pu mener à des prototypes puis une pré-série ayant vu le jour cet été 2024.

Feu arrière, éclairage avant, clignotants, tout est là ! // Source : Sidelights

L’éclairage innovant Sidelights ouvre ses précommandes fin octobre 2024, via la plateforme Kickstarter. La startup suisse indique que le lancement – et probablement les livraisons – ne débutera au mieux en avril 2025. Le prix est de 175 euros, mais réduit en précommandes à 100 euros. Un kit optionnel avec des poignées ergonomiques et un rétroviseur sont également prévus.