Création de la startup autrichienne Serea, l’antivol vélo de type chaîne utilise la technologie NFC, donc sans besoin de batterie, avec une application très pratique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les antivols pour sécuriser votre vélo électrique au moyen d’une clé, c’est tellement ringard ? Des fabricants multiplient les alternatives, à l’image d’Abus avec son ouverture via empreinte digitale, ou le Lemmo ouvrant simultanément le vélo connecté.

Ce n’est pas fini puisque la startup Serea Locks propose une nouvelle solution pour son antivol vélo de type chaîne. Elle provient du groupe Pewag, un industriel autrichien pluricentenaire.

Un antivol vélo connecté… sans batterie

Nous vous en parlions l’an dernier, et nous l’avons redécouvert au salon CyclingWorld 2025 à Düsseldorf (Allemagne), cet antivol vélo d’un nouveau genre nécessite un smartphone. Toutefois, et cela n’était pas précisé à l’origine, le Serea n’a pas besoin de batterie à l’intérieur, augmentant ainsi sa durée de vie et sa fiabilité. Il utilise la technologie NFC, à l’énergie suffisante pour débloquer l’antivol.

L’antivol est de type chaîne, entouré d’une protection textile. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons même essayé personnellement l’antivol vélo Serea, où il faut bien aligner l’émetteur NFC de son téléphone avec le récepteur. Pratique pour faciliter l’utilisation, l’application indique exactement où il se trouve en fonction de votre modèle !

Il faut bien aligner l’émetteur et le récepteur de l’antivol. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’appli indique où se trouve la puce NFC, pratique ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’antivol dispose d’un grand récepteur pour le déverrouillage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Dans un souci de sécurité, le déverrouillage ne fonctionne pas juste à l’approche, il faut ouvrir l’application en amont et valider la procédure. Pour verrouiller, c’est plus simple, il suffit de fermer l’antivol vélo. Notons qu’ici, il n’y a aucune solution de secours avec une clé physique.

Partage et géolocalisation

Évidemment, pour un antivol fonctionnant avec un smartphone, le système passe par une application. Nous avons rapidement parcouru l’appli Serea, à la navigation fluide et aux graphismes modernes, mais surtout à trois fonctionnalités bienvenues.

Il est possible de partager son antivol avec plusieurs personnes. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Pour contrôler l’utilisation, l’antivo indique la position de la dernière ouverture. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le mécanisme est un simple ressort débloqué via le NFC. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La première est la possibilité d’enregistrer plusieurs antivols vélo, idéal pour sécuriser son vélo électrique de manière efficace. La seconde est un partage de l’antivol avec plusieurs personnes, un membre de la famille ou un proche. Enfin, la troisième est une géolocalisation de la dernière ouverture de l’antivol, un autre moyen de se rassurer.

Plusieurs modèles Serea à partir de 109,90 euros

L’antivol vélo à chaîne n’arrive pas seul, déclinant deux modèles, le Serea Swift et le Serea Bold aux maillons de diamètres respectifs de 6 et 8 mm. Tous les deux proposent le choix d’une longueur de 100 ou 125 cm, mais seul le Swift 100 permet une couleur orange de la membrane textile protectrice, en plus du classique noir.

Cinq variantes existent. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Deux longueurs de 100 ett 125 mm sont au choix. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Deux modèles, deux épaisseurs de chaîne pour l’antivol Serea. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le coup d’envoi, auparavant au 1er janvier, est désormais au 1er mai 2025. Le prix de l’antivol vélo NFC Serea débute à 109,90 euros (Swift 100 mm, +10 euros en 125 mm), jusqu’à 149,90 euros pour le Bold 125 mm.

La startup nous confirme la disponibilité à la livraison partout en Europe, donc en France, tandis qu’elle travaille actuellement sur un réseau de distributeurs physiques.