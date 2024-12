Ce nouvel antivol français à prix intéressant a de beaux atouts pour dissuader les voleurs

On est de plus en plus nombreux à utiliser notre vélo au quotidien, dans diverses situations de la vie. Et comme les vélos coûtent parfois cher, il est nécessaire de bien s’équiper pour se protéger du vol. Zefal vient de présenter son équipement de protection contre le vol le plus haut de gamme.

Source : Zefal

Voici les Zefal K-Traz U20 et U20S, des antivols annoncés comme hyper résistants pour protéger votre vélo électrique ou vélo mécanique des tentatives de vol, nous apprend Transition Vélo. Découvrons comment Zefal s’y est pris pour sécuriser votre deux-roues.

Un antivol aussi solide que la prison d’Alcatraz ?

Peut-on dire, sans mauvais jeu de mots, que l’antivol K-Traz de Zefal est aussi solide que la prison d’Alcatraz à San Francisco ? Le K-Traz U20 est, comme son nom l’indique, un antivol en forme de U. Sa anse est en acier traité de 18 mm, ce qui devrait rendre difficile sa rupture face à une tenaille. Cet antivol est certifié par le label SRA, garantissant sa bonne résistance aux tentatives de vol.

Source : Zefal

De plus, on apprend que Zefal lui attribue la note de 20/20 en résistance au vol.

Source : Zefal

Avec 2,55 kg, 18,5 cm de large et 30,5 cm de long, le K-Traz U20 ne sera peut-être pas le plus pratique à glisser dans un sac à dos. Il est cependant possible de l’attacher à votre cadre de vélo en utilisant le K-Traz Holster. Pour éviter d’abîmer la peinture de votre cadre durant le transport et l’utilisation, l’arceau métallique est gainé d’un caoutchouc noir, y compris sur la partie supérieure du corps en contact avec le vélo.

Source : Zefal

Cependant, cette protection pourrait ne pas suffire pour être totalement sûr de ne pas endommager votre vélo. Lors du transport, il semble prudent d’ajouter une protection supplémentaire, comme un film autocollant transparent aux endroits de contact entre l’antivol et le cadre.

Suffisant pour éviter les vols ?

Un antivol en forme de U, comme ce Zefal K-Traz 20, est ce qu’il y a de plus résistant face aux tentatives de vol. Sa forme permet de sécuriser le cadre avec un élément de mobilier urbain, mais protéger les roues reste plus compliqué.

Si vous souhaitez réellement sécuriser la totalité de votre vélo, roues incluses, nous vous conseillons d’ajouter un antivol accordéon ou spirale reliant les roues au cadre de votre vélo. Certes, les antivols de type spirale ne sont pas les plus résistants, mais associés à un antivol en U comme ce Zefal, l’ensemble est suffisamment dissuasif pour décourager les voleurs.

Source : Zefal

Combien coûte la protection de votre vélo ?

Protéger son vélo a un prix. Dans le cas de l’antivol Zefal K-Traz U20, cela vous coûtera 89,95 euros sur le site du constructeur. Pour les personnes qui cherchent un peu plus de praticité, une version plus compacte, le K-Traz U20S, offre la même résistance dans un format réduit (18,5 x 21 cm pour 2,15 kg) au prix de 79,95 euros. Dans les deux cas, trois clés sont fournies.