Cet antivol vélo s’ouvre avec votre smartphone : mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Le fabricant autrichien de chaînes Pewag va lancer une nouvelle marque d’antivol nommée Serea. Sa particularité ? Un système NFC et une application mobile pour pouvoir le déverrouiller avec son smartphone. Mais une telle idée a aussi ses propres limites.

Marque autrichienne de chaînes de vélos, Pewag va lancer une nouvelle marque répondant au nom de Serea, nous apprend le site spécialisé eBike News. Pour ses débuts, en découleront deux antivols sous forme de chaîne intitulés Swift et Bold – les différences entre elles se situent au niveau du poids et de la robustesse.

Ce binôme se démarque par son système de fonctionnement plus singulier que la moyenne : un système NFC permet en effet de les déverrouiller depuis une simple application mobile à installer sur son smartphone. Selon la marque, la clé numérique bénéficierait d’une couche de sécurité avancée pour éviter toute intrusion malveillante. Autre avantage : le partage de sa clé numérique avec un ami ou de la famille.

Ebike News se pose deux questions légitimes que tout le monde pourrait se poser : que se passe-t-il si votre téléphone n’a plus de batterie ? C’est là la première limite de cet antivol. Une alternative existe, mais elle n’est pas à la portée de tous : une montre connectée peut en effet servir de clé. Problème : tout le monde n’en a pas une. Cela ajoute donc une certaine contrainte matérielle et financière au propriétaire de l’antivol.

En outre, que se passe-t-il, si, un jour, le fabricant disparaît ? Plus aucun suivi ni support ne pourrait avoir lieu. En cas de bug ou de dysfonctionnement par exemple, qui serait capable de venir en aide aux clients pour corriger le problème ? Bref, l’antivol pourrait devenir inutilisable.

