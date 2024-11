Car les enfants ont aussi droit à leur protection à vélo (électrique) : voici donc la cape Spad Fulap Junior

Sur un siège bébé à l’arrière d’un vélo électrique ou sur un enfant au guidon, la cape de pluie Spad Fulap Junior sert de gilet réfléchissant et est fabriquée en plastique recyclé.

Source : Spad de Ville

Les vêtements de pluie à vélo cargo électrique, c’est pratique en cette saison automnale et avec l’hiver qui arrive à grand pas. Ils existent pour le parent cycliste, mais aussi pour les enfants passagers à l’arrière (ou à l’avant). Eux aussi doivent être protégés ! La marque française Spad de Ville lance ainsi une cape de pluie vélo leur étant dédiée.

Une cape de pluie vélo astucieuse et écolo

Stocker l’énergie solaire n’a jamais été aussi simple Pas besoin d’être électricien pour récupérer et stocker l’énergie solaire. Le Hyper 2000 de Zendure est une solution Plug & Play très simple à installer chez soi… et capable de générer jusqu’à 600 euros d’électricité par an !

La Fulap Junior est une déclinaison de la cape de pluie adulte qui figure déjà au catalogue. La firme grenobloise la propose pour des enfants de 0 à 12 ans, couvrant tout le haut du corps avec sa capuche, et pouvant entourer le dossier du siège. La compatibilité serait possible avec tous les sièges enfant et bébé dont Yepp, Thule, Hamax, Bobike ou encore Polisport.

Source : Spad de Ville Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : Spad de Ville

La cape de pluie enfant Spad de Ville est vendue avec son sac à dos de rangement jaune fluo. Celui-ci peut également contenir le casque de l’enfant, et sert en plus de gilet réfléchissant (on rappelle : obligatoire de nuit à vélo). Protection, sécurité, la Fulap Junior est aussi écologique. Elle est fabriquée en polyester 100 % recyclé, provenant de bouteilles.

La Spad de Ville Fulap Junior coûte 69,99 euros, disponible sur le site officiel ou ses revendeurs partenaires. La cape de pluie vélo pour enfant se décline également en quatre couleurs : jaune, rouge, vert et bleu.