MatePad 12 X : l’iPad Air façon Huawei profite d’une offre généreuse avec ce pack bourré d’accessoires gratuits

La Huawei MatePad 12 X est une nouvelle tablette qui s’inspire grandement de l’iPad Air. Mais pas besoin de payer le prix Apple, puisque que la marque la propose avec un lot d’accessoire (Ă©couteurs, clavier, stylet) pour moins de 650 euros.

Huawei MatePad 12 X // Source : Boutique officielle

Ă€ la rentrĂ©e, Huawei a dĂ©gainĂ© deux nouvelles tablettes tactiles : la Huawei MatePad Pro 12,2 et la MatePad 12 X. C’est cette dernière qui va nous intĂ©resser aujourd’hui. Une ardoise qui veut marcher sur les plates bandes d’Apple, notamment avec son iPad Air. Le constructeur chinois met en avant sa finesse, mais aussi son Ă©cran mat capable de monter jusqu’Ă 144 Hz, et son lot d’accessoires pour en faire une bonne machine pour la productivitĂ©. Si ce nouveau modèle vous fait de l’Ĺ“il, sachez qu’il se vend avec un tas de produits supplĂ©mentaires pour moins de 650 euros.

Les atouts de la Huawei MatePad 12 X

Une tablette légère et bien finie

Une dalle de 12″ en dĂ©finition 2,8K rafraĂ®chi Ă 144 Hz

Une batterie longue durée couplée à la charge rapide 66W

En ce moment, Huawei fait une belle offre sur sa MatePad 12X : il est possible de l’obtenir Ă 649,99 euros, avec des FreeBuds 5i, un clavier et un stylet inclut grâce au code A50FB5I. Si on faisait les comptes, le tout aurait dĂ» vous revenir Ă 847 euros.

Assurez vous de bien ajouter les Huawei FreeBuds 5i dans le panier et d’appliquer le code A50FB5I // Source : Huawei

Une tablette qui mise sur la légèreté

La Huawei MatePad 12 X Ă la volontĂ© de s’inspirer de l’iPad Air de la firme californienne. Pour cela, la firme chinoise propose un produit lĂ©ger, avec 555 g sur la balance et une Ă©paisseur de 5,9 mm. Ce qui permet aux travailleurs nomades de l’emporter facilement partout avec soi. Sa conception est rĂ©ussie, on a droit Ă de belles finitions avec un dos nacrĂ© scintillant.

Ă€ l’avant, l’ardoise dĂ©ploie un Ă©cran de 12 pouces qui ne profite pas de la technologie Amoled, mais LDC. On se console avec la dĂ©finition de 2800 par 1840 pixels (soit 280 ppp) qui fournit de belles images, une luminositĂ© de 1 000 cd/m² et un rendu sans reflet proche de l’écran d’une liseuse grâce Ă sa texture PapperMatte. La dalle est mĂŞme capable de monter jusqu’Ă 144 Hz pour assurer une bonne fluiditĂ©, mĂŞme en jeu.

HarmonyOS aux commandes

Pour l’utiliser, vous allez pouvoir profiter d’HarmonyOS 4.0, le système d’exploitation maison de la marque. Un OS abouti et très fluide qui vous permettra, grâce au Aurora Store, d’accĂ©der Ă toutes vos applications Android prĂ©fĂ©rĂ©es, sans aucune restriction. CĂ´tĂ© performance, la MatePad 12 X est animĂ©e par un processeur Kirin T90A. Celle-ci rĂ©pondra Ă tous les usages, que ce soit pour binge watcher vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es, faire tourner des applications gourmandes, et mĂŞme des jeux 3D.

Bonne nouvelle : la tablette est livrée avec un clavier, mais aussi le stylet dans ce bon plan. De quoi travailler confortablement et de laisser libre cours à votre imagination via les applications de dessin. Enfin, la tablette est assez endurante pour encaisser toutes vos tâches, grâce à sa grosse batterie de 10 100 mAh. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 66W pour récupérer rapidement de l’énergie.

Si vous souhaitez comparer la Huawei MatePad 12 X avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir.

