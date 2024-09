Huawei veut concurrencer toujours plus les iPad avec ces deux nouvelles tablettes

Huawei annonce la MatePad Pro 12,2 pouces ainsi que la MatePad 12X. Deux tablettes tactiles haut de gamme qui veulent marcher sur les plates bandes d’Apple et de ses iPad. Pas d’Android, ni de services Google ici, puisqu’elles fonctionnent sous HarmonyOS 4.0.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouces // Source : Huawei

Le constructeur chinois Huawei a toujours pour ambition de vous faire aimer son système d’exploitation mobile, HarmonyOS 4.0. Pour cela, il compte notamment sur ses tablettes tactiles et sort deux nouveaux modèles : la Huawei MatePad Pro 12 ainsi que la Huawei MatePad 12 X.

La Huawei MatePad Pro 12 veut se mesurer à l’iPad Pro

En mai dernier, Apple lançait l’iPad Pro M4 de 11 et 12,1 pouces : une machine de guerre taillée pour la productivité, au prix démentiel. C’est face à cela que Huawei veut se rendre attractif, avec sa MatePad Pro 12 vendue à partir de 849,99 euros. Il s’agit d’un modèle de 12,2 pouces avec une dalle Oled PaperMatte, offrant une luminosité pouvant monter à 2000 cd/m². On devrait pouvoir l’emmener partout grâce à son poids de 508 grammes et ses 5,5 millimètres d’épaisseur.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouces // Source : Huawei

Ce qui devrait convaincre, ce sont les accessoires : la MatePad Pro 12 vient avec un clavier/folio (le stylet est en option). Une couverture qui s’ouvre façon MagicKeyboard pour iPad, en plaçant la tablette un peu en l’air. Quant à la mémoire, on trouve 12 Go de RAM ainsi que 256 ou 512 Go de stockage.

Côté autonomie, la tablette est équipée d’une batterie de 10 100 mAh. Et pour la recharge, il y a la SuperCharge de Huawei de 100 W, qui offre un cycle complet de charge en 55 minutes.

MatePad 12 X : l’Ipad Air de Huawei

L’autre tablette sortie en mai par Apple, c’est l’iPad Air M2, avec notamment une version de 13 pouces. C’est peut-être elle que cherche à concurrencer Huawei avec sa MatePad 12 X, plus abordable que le modèle Pro. Elle pèse 555 g pour une épaisseur de 5,9 mm.

La Huawei MatePad 12 X // Source : Huawei

Cette tablette dispose d’une dalle de 12 pouces LCD avec une définition de 2800 par 1840 pixels (soit 280 ppp) ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Quant à la mémoire, la marque table sur 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Enfin, on a droit à une batterie de 10 100 mAh ainsi qu’une charge complète en 85 minutes, d’après Huawei. Bonne nouvelle : la tablette est livrée avec un clavier alors que le stylet est en option.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouce sera disponible dès ce 19 septembre à partir de 849,99 euros (selon la configuration).

Quant au modèle MatePad 12 X, il sort aujourd’hui à partir de 699,99 euros.