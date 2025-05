Apple Watch : cette mise à jour majeure pourrait transformer votre expérience

D’après les informations de Mark Gurman, Apple aurait prévu de revoir les interface de watchOS et tvOS pour davantage de cohérence avec les iPhone grâce à l’interface Solarium.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour d’une toute nouvelle interface développée par Apple pour ses différents systèmes d’exploitation. Connue sous le nom de code « Solarium », cette interface devrait être annoncée en grande pompe le mois prochain à l’occasion de sa conférence WWDC.

L’idée derrière Solarium serait de s’inspirer de l’interface de visionOS, avec ses icônes rondes et ses panneaux translucides, pour proposer une interface plus claire et lumineuse sur les différents produits de la marque américaine. Jusqu’à présent, le journaliste Mark Gurman, qui a été le premier à faire part de ce changement de langage de design, prévoyait une arrivée de Solarium uniquement sur les produits principaux de la marque, à savoir les iPhone sous iOS, les iPad sous iPadOS et les MacBook sous macOS.

Salorium également attendu pour watchOS et tvOS

Cependant, dans la dernière édition de sa newsletter Power On publiée en début de semaine, le journaliste indique qu’Apple compterait aller plus loin :

L’interface ira en fait bien plus loin et concernera tous les systèmes d’exploitation d’Apple. Cela signifie que tvOS et watchOS auront tous les deux droit à un nouveau design pour correspondre aux OS plus populaires, tandis que visionOS aura quelques ajustements — pour les cas qui ont du sens pour un casque.

Ainsi, même les Apple Watch et l’Apple TV devraient profiter de cette refonte du design système. Mark Gurman précise par ailleurs que cette nouvelle interface sera « plus lisse et plus moderne ».

L’interface de visionOS

Bien qu’aucun visuel n’ait encore été publié, on peut imaginer un système jouant davantage sur le flou et la transparence, par exemple avec des effets de profondeur comme le propose naturellement le Vision Pro avec son format de casque de réalité mixte.

Ces nouvelles interfaces devraient être présentées officiellement le 9 juin prochain à l’occasion de la conférence WWDC d’Apple. Pour rappel, c’est traditionnellement à cette occasion qu’Apple dévoile les principales nouveautés logicielles à venir pour ses différents appareils.