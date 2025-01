Ces montres de sport deviennent encore plus intéressantes grâce à cette mise à jour majeure

Polar a annoncé cette semaine une mise à jour majeure pour ses dernières montres de sport. Au programme : personnalisation, navigation améliorée et données d’entraînement plus accessibles.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Alors que Polar a récemment passé l’ensemble de sa gamme de montres de sport à la technologie Amoled, le constructeur finlandais passe la seconde en déployant une nouvelle mise à jour pour ses montres.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pour le sport en 2025 ?

En effet, la marque a annoncé, cette semaine, l’arrivée de la version logicielle 3.0 pour ses montres connectées. Une mise à jour qui vise aussi bien à enrichir les fonctions de sport ou de navigation que la personnalisation proposée sur ses toquantes.

Des fonctions de confort particulièrement pratiques

Dans le détail, la version 3.0 du logiciel Polar vient ajouter de nouveaux cadrans personnalisables sur les montres de sport de la marque. Ce sont ainsi deux nouveaux cadrans analogiques et trois cadrans numériques supplémentaires qui sont désormais proposés.

Autre nouveauté bien pratique, les utilisateurs pourront désormais recharger leur montre… pendant l’enregistrement d’un entraînement. Une fonction qui devrait notamment séduire les randonneurs avec la possibilité de continuer l’enregistrement de la marche avec le GPS, tout en récupérant jusqu’à 10 heures d’autonomie en 20 minutes de charge à l’aide d’une power bank.

La Polar Vantage V3 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Toujours pour l’aspect pratique, Polar a revu la fonction « trouver mon téléphone » qui va dorénavant permettre, en plus de faire sonner le téléphone, de le géolocaliser au dernier endroit où il a été synchronisé avec la montre.

Des nouveautés destinées aux sportifs

Bien évidemment, montres de sport obligent, la mise à jour 3.0 du logiciel Polar propose également quelques nouveautés pour l’activité sportive. C’est le cas notamment au niveau des écrans pré et post entraînement, notamment avec un bilan plus détaillé de la séance effectuée. Pour la natation, la mise à jour va permettre par exemple un affichage des différents types de nage pratiqués.

Enfin, la navigation s’enrichit avec une fonction attendue de longue date : les points d’intérêt. Désormais, les montre Polar gérant la cartographie pourront permettre de visualiser des lieux en particulier, comme un café, un restaurant, un monument ou une épicerie. De quoi permettre de mieux planifier son itinéraire lors d’une séance.

Ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles sur les montres Polar Grit X2 Pro et Vantage V3. Par ailleurs, la marque finlandaise a annoncé le déploiement de cette mise à jour au cours du deuxième semestre sur les Vantage M3 et Ignite 3. En revanche, la Ignite 3, qui ne profite pas de la cartographie, sera logiquement dépourvue des nouveaux points d’intérêt.