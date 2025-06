Avec macOS 26, Apple peut-il rattraper Nvidia et AMD sur le jeu vidéo ?

La WWDC a été l’occasion pour Apple d’annoncer de nouveaux outils pour les développeurs de jeux vidéo sur Mac L’objectif : améliorer les performances des jeux sur Mac, mais aussi la qualité du rendu en ray tracing. Mais cela suffira-t-il ?

Cyberpunk 2077 est la prochaine grosse sortie attendue sur Mac cet été // Source : CD Projekt Red

Apple continue d’investir dans le gaming et a profité de la WWDC 2025 pour annoncer deux nouveautés majeures dans cette catégorie : l’arrivée d’une nouvelle application Apple Games et la nouvelle version de Metal.

Metal, c’est l’API graphique d’Apple à destination des développeurs de jeux vidéo et d’application voulant exploiter toute la puissance des puces Apple, et notamment leur GPU. Avec Metal 4, annonce le support d’outils et technologies qui lui manquaient face aux propositions du monde du PC.

Apple se met à la page sur le Neural Rendering

L’une des grandes nouveautés de Metal 4 est le support annoncé des techniques de rendu neuronal (neural rendering). À l’instar de ce qu’ont pu annoncer Nvidia et AMD en début d’année, la proposition d’Apple permet au GPU de s’aider des unités accélératrices IA pour effectuer les opérations de rendu d’un jeu, en parallèle aux opérations de calcul classique des shaders.

Ainsi, des modèles de machine learning peuvent assister le travail de la carte graphique pour les futures applications qui exploiteront ce modèle hybride de rendu 3D. Les implémentations sont multiples et Apple évoque notamment les techniques d’upscaling (mise à l’échelle), de compression de textures ou encore de shading neuronal.

Source : Apple

La firme promet ainsi des jeux utilisant à la fois moins de puissance graphique tout en étant moins gourmands en mémoire (VRAM).

S’il faudra encore quelques années avant que nos jeux utilisent ces différentes technologies, Apple semble bien décidé à rattraper son retard face à DirectX et Vulkan. Mais aussi face à AMD, Intel et Nvidia.

Interpolation d’images et meilleur ray tracing

Cette année, Metal 4 supporte deux nouvelles technologies pour améliorer les performances et la qualité graphique des jeux tournant sur Mac.

La première, c’est l’arrivée de l’interpolation d’images (ou génération d’images). Supportée par Nvidia, AMD et Intel depuis maintenant plusieurs années, la frame generation consister à intercaler une image entre deux images rendues par la puce graphique. L’objectif est donc d’améliorer la sensation de fluidité à l’écran pour les jeux les plus gourmands.

L’interpolation d’images se base sur les données de mouvement et de profondeurs de l’image précédente // Source : Source : Apple

À l’instar de sa technologie de mise à l’échelle (upscaling), avec laquelle elle peut être combinée, Apple n’exploite pas encore le machine learning pour « générer » ces nouvelles images. On reste donc sur des techniques dites temporelles, qui se basent uniquement sur les images précédemment rendues pour la reconstruction et la génération d’images.

Après avoir annoncé le support officiel du ray tracing en 2023 avec sa puce M3, Apple dévoile sa propre technique de denoising (débruitage) pour les jeux supportant la technologie. Ici, elle sert notamment à nettoyer l’image finale, notamment lorsque certains pixels n’ont pas été tracés correctement.

Nous sommes encore loin des technologies de ray reconstruction et ray generation d’AMD et Nvidia, mais on s’en rapproche.

Ce que cela veut dire pour les joueurs sur Mac

Toutes ces annonces concernent avant tous les développeurs de jeux, qui pourront offrir peu ou prou les mêmes technologies graphiques sur PC ou Mac. Ils pourront notamment utiliser la nouvelle version de Game Porting Toolkit pour tester la compatibilité de leur titre sur l’API Metal avant de commencer leur portage.

Pour les joueurs sur Mac, cela annonce en théorie des jeux plus performants grâce à l’usage combiné de l’upscaling et de l’interpolation d’images. Si ces techniques n’exploitent pas encore le machine learning comme c’est le cas sur PC, les annonces d’Apple vont foncièrement dans ce sens.

Le jeu sur Mac reste encore très minoritaire, avec moins de 2% des joueurs sur Steam jouant sur une version de macOS. Le système reste même derrière Linux, mais progresse lentement. À voir maintenant si les investissements d’Apple paieront et pour ça, il faudra convaincre avant tout les développeurs.