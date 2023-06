Je ne miserais pas sur le succès du Vision Pro, mais l’effort d’Apple est indiscutablement impressionnant

Apple a enfin levé le voile sur son très attendu Vision Pro. Ce produit, objet de rumeurs et de spéculations depuis des années, a bénéficié d'un long et minutieux travail de développement de la part d'Apple. À première vue, il est difficile de ne pas être impressionné par le résultat : le casque est non seulement réel, mais il est aussi techniquement impressionnant. Cependant, avec un prix élevé et un avenir incertain dans un marché de la réalité mixte, le Vision Pro d'Apple a encore tout à prouver.

Avec un prix de vente fixé à 3 500 dollars, soit environ 3 250 euros HT selon le taux de change de juin 2023, l’Apple Vision Pro représente un énorme investissement. Ce casque de réalité mixte, prévu pour une sortie en 2024, se positionne dans une gamme de prix nettement supérieure à celle de ses concurrents, tels que Meta ou HTC. Face à cette concurrence déjà établie, qui n’a pas encore réussi à s’imposer, il est difficile de prédire si Apple parviendra à s’imposer sur le marché avec son Vision Pro.

Pour rappel, le Vision Pro ressemble à un masque de ski un peu épais recouvert d’un écran en verre que l’on pourrait croire transparent. C’est une illusion : les yeux de son utilisateur semblent y transparaître, mais ils sont en réalité occultés. Leur image est projetée sur l’extérieur du casque, une représentation animée suivant les mouvements réels des pupilles – un raffinement censé rendre le casque plus acceptable socialement. À l’intérieur, l’utilisateur regarde un écran affichant ce que filme le casque via des caméras, soit la réalité qui l’entoure – un peu comme si le casque était transparent, ici encore.

5 000 brevets sur ce produit

Apple a déposé pas moins de 5 000 brevets sur ce produit, témoignant de l’ampleur de l’innovation mise en œuvre. Un des brevets les plus intrigants détaille l’utilisation de l’apprentissage automatique et des signaux du corps et du cerveau pour prédire à quel point vous êtes concentré ou détendu, ou à quel point vous apprenez. Imaginez un environnement immersif adaptatif qui vous aide à apprendre, à travailler ou à vous détendre en modifiant ce que vous voyez et entendez en arrière-plan.

Un ancien employé d’Apple a partagé sur Twitter un témoignage fascinant sur son travail sur le Vision Pro : « L’un des résultats les plus intéressants consistait à prédire qu’un utilisateur allait cliquer sur quelque chose avant qu’il ne le fasse réellement. C’était une tonne de travail et quelque chose dont je suis fier. Le casque réagit avant que vous ne cliquiez en partie parce que vous vous attendez à ce que quelque chose se produise après avoir cliqué. Ainsi, vous pouvez créer un biofeedback avec le cerveau d’un utilisateur en surveillant son comportement oculaire et en repensant l’interface utilisateur en temps réel pour créer davantage de cette réponse anticipative de la pupille. C’est une interface cerveau-ordinateur grossière via les yeux, mais très cool. ».

Le Vision Pro semble conçu avec une inventivité évidente, et un souci de l’ergonomie exceptionnel, aussi bien sur le plan logiciel que matériel. C’est une avancée majeure dans le domaine de la réalité mixte, qui promet de repousser les limites de ce que nous connaissons actuellement.

Cependant, la route vers la réussite est loin d’être toute tracée pour Apple. Un certain nombre de défis se profilent à l’horizon. Tout d’abord, Apple devra convaincre les développeurs, les éditeurs et les partenaires de l’intérêt et du potentiel de l’Apple Vision Pro. Les développeurs devront créer du contenu spécifique pour exploiter pleinement les capacités du casque. Les éditeurs et les partenaires, quant à eux, devront être persuadés de l’intérêt économique de leur engagement en faveur de ce nouveau produit.

Par ailleurs, et surtout, Apple devra convaincre les consommateurs. Malgré le potentiel impressionnant de l’Apple Vision Pro, il s’agit d’une nouvelle technologie, et donc inconnue pour de nombreux utilisateurs potentiels. Il faudra du temps pour que les gens comprennent ce qu’ils peuvent faire avec ce casque, et surtout pourquoi ils en auraient besoin.

Un autre défi majeur est le prix. À 3 500 dollars, l’Apple Vision Pro est un investissement conséquent. Il faudra que les utilisateurs soient convaincus de la valeur ajoutée de ce produit pour être prêts à débourser une telle somme.

Un travail remarquable avec l’Apple Vision Pro

Malgré ces défis, il est indéniable qu’Apple a fait un travail remarquable avec l’Apple Vision Pro. Le nombre impressionnant de brevets déposés pour ce produit témoigne de l’innovation et de l’inventivité qui ont été mises en œuvre pour sa conception. Le souci de l’ergonomie, tant sur le plan matériel que logiciel, est également à souligner.

L’Apple Vision Pro est un produit qui semble avoir été conçu avec une vision claire de l’avenir de la technologie. Il promet de repousser les limites de ce que nous connaissons actuellement en termes de réalité mixte, et pourrait bien changer notre façon de voir et d’interagir avec le monde qui nous entoure.

Pourtant, il paraît difficile de prédire un succès à ce produit, personnellement, je ne parierai pas dessus. Cependant, on ne peut pas rester pantois devant le travail effectué par Apple. Le Vision Pro est le fruit d’un effort colossal, d’une ingéniosité sans précédent et d’une attention méticuleuse aux détails. Il est le reflet de l’engagement indéfectible d’Apple envers l’innovation et la qualité, et témoigne de la capacité de l’entreprise à repousser les limites de la technologie.

Le Vision Pro est un produit à la croisée de tout ce qu’Apple a mis en place ces dernières années. Il incarne la convergence de plusieurs technologies et innovations clés que la firme de Cupertino a développées et perfectionnées au fil du temps. Il intègre des avancées en matière d’intelligence artificielle, de réalité augmentée, de design d’interface utilisateur et de matériel informatique.

Chaque aspect du Vision Pro, de son design ergonomique à son interface utilisateur intuitive, en passant par ses capacités de réalité mixte, est le résultat d’années de recherche et de développement. Il est le produit d’une vision à long terme, d’un engagement envers l’excellence et d’une volonté de créer des produits qui non seulement répondent aux besoins des utilisateurs, mais les anticipent.

Une copie parfaite

Malgré tout le travail et l’innovation investis dans le Vision Pro, son succès n’est pas garanti. Tout comme un élève brillant, le Vision Pro d’Apple démontre une performance remarquable en termes de conception et d’innovation. Cependant, tout comme l’avenir de cet élève ne dépend pas uniquement de ses notes scolaires, le succès du Vision Pro ne dépendra pas uniquement de ses caractéristiques techniques impressionnantes.

Rendre une copie parfaite ou obtenir une mention Très Bien à un examen ne garantit pas nécessairement le succès futur. Cela démontre certes une maîtrise des connaissances et des compétences évaluées à un moment donné, mais la réussite n’est pas garantie. Seul le temps dira si le pari d’Apple sur le Vision Pro s’avérera payant.

