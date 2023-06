Apple Vision Pro : comment Disney+ veut révolutionner le streaming avec le nouveau casque de réalité mixte

L'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, accueillera Disney+ dès le premier jour de sa commercialisation dans un partenariat qui s'annonce pour le moins ambitieux.

L’année où le MWC a été marqué par la présentation de nombreuses lunettes connectées, Apple a donc présenté son premier casque de réalité mixte, l’Apple Vision Pro. Un appareil qui a tout l’air d’être à cette catégorie de produits ce que l’iPhone fut en son temps, du moins sur le plan technologique.

Pour pousser plus loin son casque de réalité mixte, Apple a montré de nombreux usages très concrets, tournés vers les jeux vidéo et la SVoD. L’une des plus grosses plateformes du milieu était invitée à la fête, Disney+.

Un partenariat qui va au-delà de la SVoD

La plateforme de SVoD aux grandes oreilles l’a promis, elle sera disponible dès le premier jour de commercialisation du Vision Pro.

De nombreuses expériences ont été présentées. Un match de basket directement sur sa table basse, une tortue de mer nageant dans le salon, Mickey sortant du mur pour interagir… les possibilités semblent nombreuses.

Certains usages s’approchent même davantage du jeu en réalité mixte que du simple visionnage d’un film ou d’une série. Deux univers devraient en profiter : la série The Mandalorian de Star Wars ainsi que la série What if…? de Marvel Studios. Dans le premier cas, nous avons pu apercevoir l’utilisateur du Vision Pro sortant d’un cockpit en vue subjective.

Dans le second cas, un personnage de l’univers Marvel parlait directement au joueur ou à la joueuse, avec une interaction plutôt impressionnante avec ses bras. En effet, le casque semble capable par exemple d’ajouter un bracelet autour du bras du joueur, le tout dans son salon au milieu d’un décor inspiré de Marvel. Impressionnant.

