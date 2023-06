WWDC 2023 : cette grosse nouveauté qu’Apple n’a finalement pas (encore) révélée

Pourtant régulièrement cité parmi les potentielles nouveautés de la WWDC 2023, le sideloading a finalement été passé sous silence par Apple. Mais ce changement, qui marquerait un petit tournant, pourrait très bien faire l’objet d’une annonce indépendante… réservée à l’Europe.

La WWDC 2023 a été historique. Cela faisait presque 10 ans (2014) qu’Apple n’avait pas introduit une toute nouvelle catégorie de produits, avec l’Apple Watch à l’époque. Cette fois-ci, la firme à la pomme s’est attaquée à un tout autre mastodonte, qu’est le casque de réalité mixte avec l’Apple Vision Pro.

Forcément, cet ordinateur spatial – comme aime le nommer Apple – a été la star de l’événement, aux côtés d’iOS 17 notamment. Mais faut-il pour autant occulter les « non-annonces » ? À savoir les nouveautés logicielles ou matérielles auxquelles on s’attendait… mais qui n’ont finalement jamais eu leur moment de gloire.

Une histoire de réglementation

Parmi elles, une nous a particulièrement marqués : le sideloading, à savoir la capacité d’installer d’autres magasins d’applications autres que l’App Store, sur un iPhone. Durant des mois, certains bruits de couloir nous ont fait miroiter que cette ouverture à d’autres marchés d’applications serait abordée lors de la WWDC 2023. Que nenni.

En avril, Bloomberg se montrait quant à lui plus prudent. Selon le média américain, ce n’était pas tant la WWDC qui allait être le théâtre d’une telle annonce, mais plutôt iOS 17 dans sa globalité – qui va traverser plusieurs étapes, entre bêta et version stable.

Bloomberg écrivait :

iOS 17 fera du bruit au-delà de la WWDC en elle-même. Apple travaille à la refonte du logiciel afin d’ouvrir l’iPhone au sideloading — le téléchargement d’applications en dehors de la boutique officielle — pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes d’ici l’année prochaine.

Faut-il pour autant croire que le projet a été définitivement abandonné ? Pas du tout. Il convient en fait d’ajouter un peu de contexte pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’histoire. Et Bloomberg cite un élément très important à retenir : les nouvelles réglementations européennes.

Apple n’a pas voulu s’exposer

Ces dernières vont normalement forcer Apple à mettre en place du sideloading… du moins en Union européenne. Seul le Vieux continent pourrait ainsi être touché par ce changement de paradigme fort, alors que le constructeur est opposé depuis des années à l’idée d’ouvrir son OS. L’Asie et l’Amérique du Nord devraient donc être épargnées.

Conséquences : on peut s’attendre à une annonce spécifiquement faite pour l’Europe dans les semaines ou les mois à venir. Et on peut dans un certain sens comprendre qu’Apple n’ait pas eu envie de s’exposer à la WWDC, en montrant au monde entier qu’il était bien contraint de se plier aux lois de l’Europe. Autre possibilité à considérer également : pour garder une certaine unité sur son OS, Apple pourrait aussi ouvrir le sideloading à tous ses utilisateurs, en Europe comme ailleurs. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre une véritable annonce. Si elle vient un jour.

