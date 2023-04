Sous la contrainte européenne, Apple pourrait consentir à une petite révolution

Opposé depuis des années à l'idée d'ouvrir iOS aux applications provenant d'en dehors de l'App Store, Apple pourrait finalement changer de politique en autorisant le « sideloading » sur iOS 17... mais pas partout.

Quel sera le clou du spectacle de la prochaine WWDC ? Si la question restera vraisemblablement entière jusqu’au 5 juin prochain, Bloomberg a déniché des informations suffisamment précises pour nous renseigner en avance. Il se murmure ainsi qu’Apple pourrait profiter de l’évènement pour dévoiler un nouveau MacBook Air de 15 pouces, ainsi qu’un premier casque de réalité mixte, mais l’annonce la plus importante resterait logicielle.

Le média américain estime en effet que la firme serait sur le point d’amorcer un virage majeur dans sa politique, en posant les bases d’une ouverture d’iOS aux applications ne provenant pas de l’App Store… mais de sources tierces. En d’autres termes, à la manière de ce que permet Android depuis des années, Apple pourrait autoriser des marchés d’applications indépendants et donc l’installation applications tierces, « non vérifiées » par ses soins, sur l’iPhone et l’iPad.

iOS 17 autorisé à s’acoquiner avec des marchés d’applis indépendants ?

Une petite révolution en perspective… que l’on devrait à l’Union européenne. C’est en tout cas ce que rapporte Bloomberg. « iOS 17 fera du bruit au-delà de la WWDC en elle-même. Apple travaille à la refonte du logiciel afin d’ouvrir l’iPhone au sideloading — le téléchargement d’applications en dehors de la boutique officielle — pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes d’ici l’année prochaine », explique le média.

Comme le rappelle Android Authority, les premières initiatives allant dans le sens d’une ouverture d’iOS aux applications externes à l’App Store avaient été observées en décembre dernier. Une réaction directe à la loi européenne sur les marchés numériques, qui devrait entrer en vigueur courant mai 2023. Cette nouvelle loi forcera normalement Apple à proposer, au moins dans l’UE, l’installation d’applications tierces sur l’iPhone, ainsi que l’accès à des boutiques d’applications indépendantes.

Reste maintenant à savoir si cette ouverture se confirmera bel et bien, et quels marchés seraient in fine concernés. En l’état, seuls les utilisateurs européens pourraient être visés… rien de nous dit en effet qu’Apple acceptera d’en faire autant outre-Atlantique ou en Asie, par exemple.

Cette nouveauté représenterait quoi qu’il en soit un tournant chez Apple, et pourrait entamer l’un des principaux arguments en faveur d’Android : son ouverture logicielle.

