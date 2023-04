Apple prépare une keynote historique pour ses prochains produits

La WWDC 2023 devrait marquer l'histoire d'Apple grâce à plusieurs annonces fortes de la part du fabricant américain.

La WWDC 2023 d’Apple se tiendra dès le début du mois de juin et réunit déjà les ingrédients pour devenir un événement faisant date dans l’histoire du fabricant. D’après Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg souvent bien informé sur les plans d’Apple, la WWDC serait une opportunité de lancer l’ère post-iPhone et rendre les produits de la marque plus attractifs.

Un programme chargé

Si l’on fait le point sur les rumeurs autour de cette WWDC, on se rend compte que le nombre d’annonces possiblement fortes est très élevé.

Tout d’abord, on aurait le droit aux habituelles mises à jour de système avec iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 et watchOS 10. Ici déjà, on parle d’une nouvelle version d’iOS qui pourrait, pour la première fois, laisser la place aux app stores alternatifs.

De plus, la mise à jour vers watchOS 10 serait la plus radicale de ces dernières années, avec un changement profond de l’interface.

Mais Apple ne proposera pas que du logiciel.

Des MacBook et le fameux casque

Ce qui devrait en faire une conférence historique, c’est la présentation du fameux caque de réalité mixte tant chroniqué dans les rumeurs autour de la marque. Il s’agirait de la première nouvelle catégorie de produit depuis les premiers AirPods en 2016 ou l’Apple Watch en 2014.

La présentation de ce casque devrait avant tout se faire à destination des développeurs avec une présentation détaillée de xrOS, le système d’exploitation du casque développé par Apple. On est impatient de voir comment la firme pourra se différencier des travaux de Meta ou de Vive.

Apple devrait également dévoiler une nouvelle gamme de Mac avec notamment un MacBook Air équipé d’un écran de 15 pouces.

Rendez-vous le 5 juin pour découvrir en détail toutes ces nouveautés, sur Frandroid bien sûr.

