Apple Watch : Apple préparerait un changement radical d’interface avec watchOS 10

C’est désormais confirmé. Le 5 juin prochain, Apple organisera sa grande conférence annuelle à destination des développeurs, la WWDC 2023. Comme tous les ans, ce devrait être l’occasion pour la firme américaine de dévoiler les prochaines mises à jour de ses différents systèmes d’exploitation, qu’il s’agisse de macOS, d’iOS ou même de watchOS pour les montres connectées.

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg se penche d’ailleurs sur les nouveautés qui seraient prévues pour les différentes Apple Watch. Et d’après lui, la version 10 de watchOS devrait présenter un grand nombre de nouveautés :

Je crois que la prochaine version de watchOS intégrera de nombreuses nouveautés — avec des changements notables pour l’interface utilisateur — contrairement à iOS 17. Il est important pour watchOS d’avoir une belle année puisque les mises à jour matérielles des Apple Watch seront mineures.

Mark Gurman ne va cependant pas plus loin sur les nouveautés attendues pour watchOS. Rappelons qu’Apple n’a jamais véritablement changé l’interface utilisateur de ses montres connectées. Le nuage d’applications dans lequel il est possible de zoomer est ainsi présent depuis la première version du système, lancé en 2015. Depuis, Apple s’est essentiellement concentré sur certaines fonctionnalités, l’ajout d’applications, des changements de matériel ou des fonctions plus axées sur le sport.

watchOS 9 était surtout axé vers les fonctions de sport

L’an dernier, la mise à jour vers watchOS 9 a ainsi permis de changer drastiquement l’application d’entraînement sportif. Celle-ci permet désormais de concurrencer véritablement des montres connectées pour le sport avec non seulement la planification de séances d’entraînement par intervalles, mais également la personnalisation des vues pour afficher telle ou telle donnée pendant l’effort.

On devrait en savoir plus sur watchOS 10 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 5 juin prochain lors de la WWDC 2023. Il faudra cependant patienter quelques mois supplémentaires, à l’automne, pour profiter de cette mise à jour qui devrait être installée d’office sur les futures Apple Watch Series 9. Comme d’habitude, la mise à jour devrait également être portée sur les précédents modèles de montres, qu’il s’agisse de l’Apple Watch Series 8, de l’Apple Watch Ultra ou de l’Apple Watch SE 2022.

