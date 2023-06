iOS 17 et Apple Music : cette petite nouveauté qui va tout changer

Sur iOS 17, Apple Music va désormais intégrer un fondu sonore entre chaque musique, et ce afin d’éviter tout « effet coupure ». Cette fonction était déjà disponible sur la version Android de l’application musicale.

La WWDC 2023 a été l’occasion pour Apple de lever le voile sur une flopée de nouveautés matérielles et logicielles, dont le fameux casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Cet événement historique a aussi fait la part belle à l’univers musical. Par exemple, les AirPods Pro seront encore meilleurs pour gérer les bruits ambiants.

Une autre petite nouveauté repérée par 9to5Mac mérite elle aussi son moment de gloire. Cette fonction pourrait paraître anodine au premier abord, mais elle a pourtant vocation à peaufiner l’expérience sonore que vous vivez sur Apple Music. Son nom ? Crossfade Between Songs.

Un petit retard à rattraper

Il s’agit tout simplement d’un fondu sonore intercalé entre la fin d’une piste et le début d’une autre. Par exemple, les 10 dernières secondes d’un morceau vont progressivement baisser de volume, pour laisser place à la musique suivante qui va de son côté petit à petit monter en puissance sonore. C’est plus agréable à l’oreille, plus immersif et plus moderne.

Jusque-là, Apple Music sur iOS se contentait d’un « effet coupure » quelque peu dépassé. De son côté, la version Android de l’application musicale d’Apple profitait déjà de ce fameux fondu sonore, comme beaucoup d’autres apps de streaming de musique.

À activer soi-même ou via une fenêtre pop-up

D’après 9to5Mac, il faudra vous-même activer ladite fonction dans les paramètres du téléphone lorsqu’iOS 17 débarquera cet automne. D’ailleurs, voici la liste complète des iPhone qui pourront profiter de cette MAJ. Une fenêtre pop-up vous invitera néanmoins à l’activer dès lors que vous ouvrirez Apple Music après avoir effectué la mise à jour vers iOS 17.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.