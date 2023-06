Apple a manifestement écouté nos critiques sur le MacBook Air M2 13, ce qui est une excellente nouvelle

Une de nos critiques sur le MacBook Air M2 13 a été écoutée. C'est encore cher, mais c'est moins cher !

En cette WWDC 2023, Apple a fait sensation en annonçant une toute nouvelle version 15 pouces de son MacBook Air M2. En termes techniques, on pourrait dire que c’est un simple changement de taille. L’écran est un peu plus grand, la définition un peu plus haute, mais au fond, c’est la même machine. Pourtant, ce petit ajustement représente une grande nouveauté dans la gamme de laptops d’Apple.

La gamme de produits s’étoffe donc et est désormais composée de trois ordinateurs portables : un MacBook Air M1 13 pouces, toujours en vente depuis 2020, un MacBook Air M2 13 pouces, présenté en 2022, et le nouveau MacBook Air M2 15 pouces. Le monde des MacBook Air n’a jamais été aussi varié.

Des baisses de prix bienvenues

Ces changements ont aussi apporté une baisse des prix bienvenue. La critique principale à l’égard du MacBook Air M2 13 pouces était son coût élevé, ce qui lui avait coûté un point lors de notre test. Aujourd’hui, ce modèle est proposé à des tarifs plus accessibles, à 1 299 € pour le modèle 8/256 Go (CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs) et 1 649 € pour le modèle 8/512 Go (CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs). C’est une réduction de 200 € sur ces deux configurations par rapport à leur lancement l’été dernier.



Le MacBook Air M1 reste toujours un choix solide à 1 199 euros. En gardant un œil sur nos bons plans, vous pourrez le dénicher à moins de 1 000 euros.



La grande nouveauté, le MacBook Air M2 15 pouces, débute à 1 599 € pour le modèle 8/256 Go (CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs), et monte jusqu’à 1 829 € pour le modèle 8/512 Go.

