Pourquoi Apple enrage contre cette gigantesque amende de l’Europe

La Commission européenne a annoncé sa décision dans la procédure anti-trust visant Apple et plus précisément le streaming de musique. Bien au-delà des estimations, c'est une amende record de 1,8 milliard d'euros que se voit infliger la firme californienne.

Le courant ne passe plus entre Apple et l’Union européenne. Alors que l’iPhone est sur le point de se mettre en conformité avec le règlement européen à reculons, et pourrait faire perdre le soutien des banques sur Apple Pay, c’est l’issu d’un autre dossier chaud européen qui vient de tomber.

La Commission européenne vient de rendre sa décision dans l’affaire anti-trust visant Apple Music. Il est question d’une amende de 1,8 milliard d’euros pour « pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d’applications de diffusion de musique en continu auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad (ci-après les «utilisateurs d’iOS») par l’intermédiaire de son App Store ».

Pourquoi une telle amende ?

Plus précisément, la Commission a constaté « qu’Apple imposait aux développeurs d’applications des restrictions les empêchant d’informer les utilisateurs d’iOS que d’autres services d’abonnement musical moins chers étaient disponibles en dehors de l’application ». On parle de l’impossibilité pour des éditeurs d’applications comme Spotify d’indiquer qu’une version moins chère de l’abonnement, sans la commission d’Apple, est disponible depuis la version web du service.

De fait, d’après la Commission, cette politique d’Apple a mené les utilisateurs, depuis près de 10 ans, à « payer des prix nettement plus élevés pour les abonnements de diffusion de musique en continu ».

Le montant peut tout de même paraitre élevé, mais pour le justifier, la Commission indique s’être fondée sur la durée et la gravité de l’infraction ainsi que le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière d’Apple (il s’agit de la société la plus valorisée au monde).

La réaction d’Apple

Évidemment, Apple s’est fendu d’un communiqué particulièrement salé à la suite de cette décision. D’après la marque, « cette décision a été prise alors que la Commission n’a pas trouvé de preuves crédibles de préjudice pour les consommateurs et ignore les réalités d’un marché prospère, compétitif et en pleine croissance ».

Apple rappelle également que Spotify représente 56% du marché du streaming musical en Europe. Un succès trouvé notamment grâce à l’App Store de l’iPhone d’après Apple et à ses conditions. Surtout, Apple rappelle que Spotify ne paye pas de commission aujourd’hui. Tout simplement parce que le service privilégie l’abonnement depuis sa plateforme web. Parmi les avantages dont Spotify tirerait de la plateforme iOS, Apple va jusqu’à mettre en avant la capacité de l’application à se connecter… en Bluetooth.

Aujourd’hui, derrière chaque application se cache une entreprise qui connaît un succès fulgurant ou un entrepreneur en herbe qui poursuit un rêve. Chaque jour, les équipes d’Apple s’efforcent de faire vivre ce rêve.

La conclusion d’Apple s’impose d’elle-même. La firme annonce bien entendu qu’elle fera appel de la décision de la Commission européenne. Elle rappelle au passage qu’elle permet l’emploi de plus de 2,5 millions de personnes en Europe d’après ses estimations. L’argument de l’emploi est un argument souvent employé par les grandes entreprises dans leurs interactions avec le monde politique.