On a pris en main la Garmin Venu Sq 2, la montre sportive, légère et élégante

La toute nouvelle montre de Garmin était à l'IFA 2022. Voici nos premières impressions.

À peine Garmin l’avait-il dévoilé qu’on pouvait déjà la prendre en main sur son stand de l’IFA. La nouvelle montre connectée du constructeur s’appelle la Garmin Venu Sq 2. Voici nos premières impressions.

Molle et légère

Il y a deux types de montres : les lourdes, souvent luxueuses et au toucher premium, et celle plus légère, souvent tournée vers le sport.

À première vue, la Garmin Venu Sq 2 pourrait donner l’impression d’appartenir à la première catégorie avec son boitier carré qui rappelle immanquablement l’Apple Watch. Mais dès les premières minutes, on comprend qu’on s’est fourvoyé. Emballée dans du silicone, elle appartient bien à la deuxième catégorie des montres très légères.

C’est une montre qu’on sent à peine dans la main et qu’on se voit bien porter au poignet en l’oubliant. Précisons que sous ses airs carrés, la montre est en réalité relativement ovale et ressemble davantage à un galet. En outre, le cadran est entouré de bordures un peu plus marquées et dures au toucher.

Sachez cependant qu’il existe deux versions, l’une classique, la Venu Sq 2 et l’autre plus axée musique, la Venu Sq 2 Music. La version musicale embarque 4 Go de stockage et une meilleure intégration des applications de musique en tout genre. Elle est censée être plus épaisse, mais franchement, la différence est imperceptible.

Petits lags et always on

Autre point sur lequel vous feriez mieux d’être prévenu : l’interface de la Garmin Venu Sq 2 n’a rien à voir avec celle d’Apple. Déjà par son style bien entendu, mais aussi par son manque de fluidité assez criant. Précisons que ce n’est pas forcément gravissime pour une montre de sport plutôt tournée vers la collection de données, mais une interface rapide et fluide est toujours un plus au quotidien.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Les différents cadrans offrent tous une prise en charge de l’Always On, de ce que nous en avons vu, la plupart restent bien lisibles et permettent de consulter l’heure sans réactiver la montre. Pour le reste de l’interface, celle-ci était réglée en allemand, mais nous avons retrouvé les habitudes de Garmin d’aller directement à l’essentiel. L’intégralité de la montre est tournée vers la pratique sportive ou la santé.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Pour mettre la main sur la version Garmin Venu Sq 2, comptez 269,99 euros en gris sombre, crème ou vert menthe. La Garmin Venu Sq 2 Music se négocie à 299,99 euros en noir, pêche ou gris.

