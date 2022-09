Garmin Venu Sq 2 : le spécialiste des montres de sport lance une montre santé et bien-être

Garmin a dévoilé, jeudi 1er septembre, une nouvelle montre connectée orientée vers le sport et le bien-être. La Garmin Venu Sq 2 profite par ailleurs d'un écran Oled tactile.

Alors que Garmin a déjà annoncé deux nouvelles montres dédiées au running au début de l’été, les Forerunner 255 et Forerunner 955, le constructeur américain spécialisé dans les montres sportives revient à la charge avec sa gamme Venu.

Ce jeudi, la firme a levé le voile sur une nouvelle déclinaison de ses Garmin Venu 2. Après les Garmin Venu 2 et Garmin Venu 2S dotées d’un écran rond, le constructeur dévoile une nouvelle Garmin Venu Sq 2. Ici, le terme « Sq » fait bien évidemment référence au format de l’écran avec square pour « carré ». La montre reprend les principales lignes directrices des deux modèles lancés l’an dernier avec notamment un écran Oled — et non pas transflectif comme sur les modèles plus sportifs — et tactile de 1,4 pouce de diagonale.

Montre Garmin oblige, la Garmin Venu Sq 2 est bien évidemment dotée d’un GPS pour le suivi de vos entraînements en extérieur. Elle propose d’ailleurs 25 applications de sport intégrées ainsi que l’ensemble des programmes d’entraînements personnalisés fournis par Garmin. Rappelons que, contrairement à Fitbit ou Apple, ces entraînements ne nécessitent pas la souscription à un abonnement supplémentaire. Du côté des mesures de performance, la montre est également capable d’analyser votre fréquence cardiaque en continu, mais également de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang la nuit. Elle propose en outre la fonction Body Battery de Garmin qui va analyser la qualité de votre sommeil en fonction de vos entraînements pour vous indiquer si vous êtes aptes à retourner vous entraîner ou si vous avez besoin de repos supplémentaire.

Une montre orientée vers le bien-être plus que les performances

Surtout, la Garmin Venu Sq 2 se positionne comme une montre orientée vers le bien-être et la santé, plutôt que l’entraînement et les performances. Une approche semblable à celle que peut avoir Fitbit avec ses propres montres connectées.

Pour ce faire, elle intègre notamment un système d’alertes en cas de fréquence cardiaque anormale, un suivi du cycle menstruel dans l’application ou un aperçu de votre santé en deux minutes avec mesures de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la SpO2, de la respiration et du stress. La montre est également capable d’envoyer un message automatique d’alerte si elle détecte un accident.

Parmi les fonctions connectées plus classiques, on peut citer l’autonomie qui peut monter jusqu’à 11 jours en l’utilisant en montre connectée traditionnelle, le paiement sans contact possible via Garmin Pay, les notifications intelligentes ou le stockage et la lecture de musique sur la déclinaison Garmin Venu Sq 2 Music. Ce modèle dédié intègre un stockage pour profiter de 500 morceaux et de playlists Spotify, Amazon Music et Deezer.

La Garmin Venu Sq 2 est disponible dès ce jeudi. La version Garmin Venu Sq 2 est affichée au prix de 269,99 euros en gris sombre, crème ou vert menthe. De son côté, la Garmin Venu Sq 2 Music s’affiche à 299,99 euros en noir, pêche ou gris.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.