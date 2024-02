Légère et élégante, cette montre connectée Garmin voit son prix fondre avant vos calories

Une montre Garmin légère et en silicone, cela existe bien. La Garmin Venu Sq 2 est l'une des montres connectées les plus abordables du constructeur américain et elle ne déplore que très peu de concessions pour faire baisser son prix. En ce moment, cette montre connectée sportive est proposée à 199,99 euros au lieu de 269,99 euros chez la Fnac.

Garmin est un constructeur américain spécialisé dans la géolocalisation et, depuis plus récemment, dans les montres connectées sportives. Alors qu’il nous habitue à des modèles aussi mastocs qu’onéreux, Garmin a également conçu une montre plus élégante, légère, et surtout plus abordable. Il s’agit de la Venu Sq 2 et elle reste fidèle à l’ADN du constructeur en restant essentiellement consacrée à une utilisation sportive. Chez la Fnac, cette Garmin Venu Sq 2 est disponible avec une réduction de 26 %.

La Garmin Venu Sq 2 en quelques points

Une montre légère et élégante

Des capteurs et un GPS précis

Une bonne autonomie vu son format

Au lieu de 269,99 euros habituellement, la Garmin Venu Sq 2 est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez la Fnac.

Une montre sportive qui va à l’essentiel

À première vue, la Venu Sq 2 est loin de ce que propose d’ordinaire Garmin en termes de design. Au lieu d’une smartwatch lourde et luxueuse, nous avons là un modèle mou et léger, mais avec une touche d’élégance, gamme Venu oblige. Avec son boîtier carré de 36 mm et son silicone léger, elle se laisse facilement oublier au poignet. Contrairement aux modèles plus sportifs, la Garmin Venu Sq 2 se dote d’un écran OLED de 1,41 pouce en définition de 320 x 360 pixels, avec Always-On et tactile pour une navigation plus intuitive.

Si le style de la Garmin Venu Sq 2 rappelle l’Apple Watch, il n’en est évidemment rien en ce qui concerne l’interface. Celle-ci manque cruellement de fluidité, même si cela n’est pas gravissime pour une montre de sport. Au moins, elle va à l’essentiel et montre qu’elle est essentiellement tournée vers le suivi sport & santé. Pour ce qui est de l’autonomie, la Venu Sq 2 double quasiment la mise par rapport à la précédente génération avec une durée de 11 jours en usage basique et de 26 heures en mode GPS.

Un suivi sport & santé efficace

Du côté des capteurs, la Garmin Venu Sq 2 est dotée d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre de pouls et d’un accéléromètre, elle est ainsi capable de suivre le sommeil et le niveau de stress de son porteur. Un suivi du cycle menstruel est aussi prévu. 28 modes de sport sont proposés, cela va de la course au pied à la natation en passant par le golf et le cyclisme. Avec son verre Corning Gorilla 3 et son indice d’étanchéité 5 ATM, elle peut aller partout, hormis sous l’eau à une trop grande profondeur.

On retrouve également un GPS pour le suivi des activités en extérieur, grande spécialité de Garmin qui fait une nouvelle fois montre de son savoir-faire en la matière. La Garmin Venu Sq 2 embarque une puce multi-GNSS compatible GPS, GLONASS et GALILEO. Si la géolocalisation est un peu moins précise que sur les montres haut de gamme du constructeur, notamment en milieu urbain et vu l’absence de multi-bandes, elle est tout à fait correcte et efficace.

