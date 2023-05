Élégance, santé et longue autonomie : Huawei lance ses montres Watch 4 et Watch 4 Pro

Dans l'ombre médiatique de Google et de sa conférence I/O, Huawei annonçait cette semaine deux nouvelles montres connectées : les Huawei Watch 4 et Watch 4 Pro, toutes deux axées sur le suivi de votre santé.

Le 9 mai dernier, Huawei tenait à Munich une conférence qui lui a notamment permis de présenter deux nouveaux smartphones : le P60 Pro (très doué en photo) et le pliant Mate X3. L’évènement a aussi été l’occasion de dévoiler les deux nouvelles montres connectées qui nous intéressent présentement : les Huawei Watch 4 et Watch 4 Pro, qui devraient arriver sous nos latitudes courant juin sans plus de détails à ce stade.

Comme leur nom le laisse supposer, les deux tocantes ne sont pas dotées des mêmes caractéristiques. La Huawei Watch 4 Pro est ainsi légèrement plus grande et peut compter sur quelques options exclusives, comme une connectivité 4G (en eSIM) et un GPS intégré permettant de la rendre indépendante du smartphone auquel elle est appairée.

Deux montres qui ont votre santé à cœur

Dans le détail, la version Pro embarque une dalle AMOLED LTPO de 1,5 pouce, recouverte d’une plaque de verre saphir. La montre est basée pour le reste sur un cadran de 48 mm, en alliage de titane. Huawei assure que son alliage permet à la Watch 4 Pro d’être trois fois plus résistante que si elle avait été conçue avec du titane « classique ». Comme le rapporte GSMArena, la Watch 4 « non Pro » est pour sa part équipée d’un cadran légèrement plus petit, de 46 mm. Les deux modèles profitent par contre d’un affichage Always On et sont l’une comme l’autre étanches jusqu’à 50 mètres (5ATM)

Source : Huawei via GSMArena

En plus des fonctions habituelles de suivi de santé, les Huawei Watch 4 et 4 Pro proposent par ailleurs la prise en charge de plus de 100 modes d’entraînement. Huawei a en outre mis au point une fonction permettant de générer une sorte de « mini bilan de santé » évaluant sept points en une minute : fréquence cardiaque, SpO2, ECG, température de la peau, rigidité artérielle, stress et données relatives à votre santé respiratoire.

Côté autonomie, la version non Pro est censée tenir jusqu’à 3 jours sur batterie en utilisation classique, contre un maximum de 4 jours et demi pour la Watch 4 Pro. Toutes deux peuvent toutefois compter sur un mode Éco permettant de booster considérablement l’autonomie (jusqu’à 14 jours pour la Watch 4 et 21 jours pour la Watch 4 Pro) si l’on est prêt à faire une croix sur certaines fonctions avancées.

La Huawei Watch 4 arrivera sur le marché à partir de 450 euros avec son bracelet en fluoroélastomère, tandis que la Watch 4 Pro débutera à 550 euros avec bracelet en cuir… contre 700 euros pour le modèle équipé d’un bracelet en titane.

Rappelons que Huawei tire à toute berzingue dans le domaine des montres connectées. Rien que sur le premier semestre, le constructeur chinois a déjà lancé les Huawei Watch Ultimate, Huawei Watch Buds et Huawei Watch GT Cyber.

