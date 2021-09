Après la récente annonce de l'abandon prochain d'OxygenOS, quelle est votre position sur l'avenir de la marque ? Ce changement est-il rédhibitoire à vos yeux, ou au contraire, s'agit-il d'une bonne nouvelle ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine !

Ce lundi 20 septembre, OnePlus a annoncé une nouvelle importante pour le futur de sa marque : les smartphones OnePlus ne sortiront plus avec OxygenOS d’ici fin 2022. C’est Pete Lau lui-même, cofondateur de OnePlus et désormais chef de produit pour Oppo et OnePlus, qui a annoncé la nouvelle lors d’une table ronde numérique en présence de Frandroid et divers autres médias.

La marque de fabrique OnePlus ?

Les réactions à cette annonce ont été nombreuses. Pour certains fans de la marque, c’en est trop. Pour eux, OnePlus sans OxygenOS, c’est comme Apple sans son Lightning. D’autant qu’au moment de l’annonce du rapprochement avec Oppo, la marque avait assuré à plusieurs reprises que son OS resterait bien d’actualité.

OxygenOS comptait pour beaucoup dans l’identité des smartphones OnePlus. La marque chinoise assure que le nouvel OS combinera le meilleur d’OxygenOS et Color OS. De quoi peut-être rassurer certains et certaines fans de la marque ? Peut-être assistons-nous en réalité à un renouveau de OnePlus ?

Et maintenant ?

Car il est vrai que depuis quelques mois, l’entreprise soulève beaucoup de questions et nombreux sont ceux qui s’inquiétaient déjà de sa perte d’authenticité. Certains fans avaient sans doute déjà tourné la page.

Il reste enfin un camp d’irréductible pour qui l’expérience OnePlus ne se résumait finalement pas à son OS. Pour eux, ce changement d’interface pourrait même être une bonne nouvelle.

Êtes-vous toujours intéressé-e-s par OnePlus ?

C’est dans ce contexte, mais aussi pour y voir plus clair, que nous souhaitons consacrer notre sondage de la semaine à cette question.

Chargement Sans OxygenOS, êtes-vous toujours prêts à acheter un OnePlus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, leurs smartphones restent bons

Oui, mais j'attends de voir leur nouvel OS

Non, OnePlus ne m'intéresse plus

Non, mais ça ne m'intéressait déjà pas ou plus

Comme d’habitude, si vous souhaitez motiver votre choix ou nous partager une remarque que vous jugez pertinente sur ce sujet, n’hésitez pas à le faire dans la section commentaires. En fin de semaine, nous élaborerons un florilège des commentaires les plus intéressants à nos yeux.