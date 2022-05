Sony Xperia 10 IV : léger, endurant, bien équipé… il va faire mal

Le Sony Xperia 10 IV est là. Le smartphone le moins cher du constructeur nippon mise sur une batterie 5000 mAh pour un poids plume de 161 grammes, le tout avec le design et la philosophie qu'on connaît.

On le sait, Sony adore proposer des téléphones Xperia suréquipés, mais aussi plutôt classés premium et donc relativement onéreux, comme le Xperia 1 IV et son zoom optique. Heureusement, le constructeur nippon propose aussi une série davantage axée vers le milieu de gamme et son dernier modèle vient d’être annoncé. Voici le Xperia 10 IV.

Il a beau coûter un peu moins de 500 euros, Sony ne s’est pas moqué et a su équiper son téléphone d’éléments convaincants. On peut citer une grande batterie de 5000 mAh, couplée à un poids de 161 grammes seulement, ou encore une robustesse assurée par la certification IP 65/68 et un Corning Gorilla Glass Victus.

Petites concessions

L’écran OLED Full HD+ de 6 pouces adopte le fameux ratio 21:9 si cher à Sony, qui permet d’éviter les bandes noires sur certains formats, notamment cinéma. Dommage que ce dernier se cantonne à un taux de rafraichissement de 60 Hz, mais il faut bien faire des concessions.

Au dos, on retrouve le discret module photo ovale avec ses trois capteurs, un principal de 12 mégapixels et deux autres de 8 mégapixels, couplés à des objectifs 16, 27 et 54 mm. Ils sont aidés d’une stabilisation optique et logicielle pour la vidéo ainsi qu’une prise de vue HDR automatique et un mode nuit. Sony promet également une simplification pour l’utilisateur lambda, parfois perdu dans ses applications parfois trop techniques.

Design et partie son dignes de Sony

Côté design, Sony reprend ici les classiques de sa gamme, avec son look rectangulaire et ses bords plats. On retrouve également le capteur selfie 8 mégapixels cantonnés à la bordure supérieure de l’écran, ce qui évite la présence d’un poinçon ou d’une encoche, la prise jack sur la tranche du haut. En revanche, le Xperia 10 IV fait l’impasse sur le bouton déclencheur pour l’appareil photo.

Qui dit Sony dit attention toute particulière à l’audio comme d’habitude. Le Sony Xperia 10 IV intègre ainsi le Hi-Res, Hi-Res Wireless ou encore la technologie LDAC. Mentionnons aussi la présence du DSEE Ultimate, une technologie qui, en théorie, utilise l’IA pour « reproduire en temps réel les subtils détails acoustiques et la netteté des sons à haute fréquence, éléments souvent sacrifiés lors de la compression audio », écrit le constructeur. Le 360 Reality Audio est aussi intégré.

Terminons par la puce. Il s’agit d’un Snapdragon 695 5G, l’une des dernières puces milieu de gamme de Qualcomm, ce qui promet un gain de performances graphiques non négligeable. Ce SoC équipé d’un modem Wifi 5 et Bluetooth 5.1. Le Sony Xperia 10 IV tourne sous Android 12.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 IV sera en vente à partir de la mi-juin 2022 au prix d’environ 499 euros. Quatre coloris sont proposés : noir, blanc, vert menthe et lavande.

