Xperia 10 IV : le smartphone abordable de Sony est en solde à -25 %

Sony a l'habitude de proposer des modèles bodybuildés sur sa gamme Xperia. Cette série vise principalement l'ultra premium. À bien des égards, le Sony Xperia 10 IV tranche avec ce cliché. Ce smartphone est milieu de gamme. Déjà avec un bon rapport qualité prix, Amazon le propose moins cher pour les soldes : 383 euros au lieu de 499 euros.

Pour son Sony Xperia 10 IV, la firme nippone n’est vraiment pas venue pour faire de la figuration, loin de là. Malgré un prix plus bas que d’habitude, cela reste une itération Xperia, avec les caractéristiques que cela suppose, à savoir un smartphone avec un écran allongé et une bonne expérience photo. Ce modèle vous revient d’ailleurs moins cher pour les soldes d’hiver, grâce à près de -25 % de réduction.

Qu’attendre du Sony Xperia 10 IV ?

Un Qualcomm Snapdragon 695

Batterie de 5 000 mAh et recharge rapide

Un écran OLED Full HD certifié IP68 et Gorilla Glass Victus

Au lieu de 499 euros habituellement, le Sony Xperia 10 IV est maintenant disponible en promotion à 383 euros chez Amazon.

Allégé, compact, mais toujours costaud

Comparé à son prédécesseur, le Sony Xperia 10 IV est plus léger de huit grammes avec ses 161 g. Le smartphone affiche des dimensions de l’ordre de 152 x 67 x 8,3 mm. Sur le design, c’est du Sony Xperia classique avec les bords plats caractéristiques et la forme globale rectangulaire. Cela améliore sa prise en main. La version actuellement en solde sur Amazon est en violet. À l’avant, on a un bel écran de 6 pouces.

Sony a équipé son Xperia 10 IV d’une dalle AMOLED au format 21:9 de 2 520 x 1 080 pixels de définition avec un taux de rafraichissement à 60 Hz. C’est finalement en deçà de la concurrence, mais le constructeur compense largement ailleurs, notamment sur le volet photo et vidéo. Le GPU Adreno 619 y est aussi pour beaucoup.

Du Xperia dans les gènes

Le Sony Xperia 10 IV a beau être le plus accessible des Xperia avec une batterie de 5 000 mAh, Sony n’a pas lésiné sur les moyens sur le volet photo. Ainsi, on a un capteur principal de 12 Mpx accompagné par deux capteurs de 8 Mpx chacun. L’ensemble est magnifié par une stabilisation logicielle et optique de premier plan. Les clichés sont satisfaisants, tout comme la technologie HDR. Ce petit bijou est protégé par du Gorilla Glass Victus et certifié IP68.

La puissance de ce modèle provient essentiellement du SoC Qualcomm, le Snkapdragon 695, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. En plus de la polyvalence, ce processeur apporte surtout du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5 et surtout la compatibilité 5G. Bien entendu, cette configuration vous permettra de vaquer à vos occupations quotidiennes sans souci. Enfin, sa batterie de 5 000 mAh apporte une bonne endurance au smartphone. La recharge rapide 30 W est aussi là pour dépanner.

