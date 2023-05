Le dernier jour des French Days est le bon moment pour changer de smartphone

Les French Days sont l’occasion ou jamais de faire de (très) bonnes affaires sur les smartphones. Vous pensez à en changer ? Profitez des meilleurs deals sur les téléphones du moment, tous rassemblés ici.

SI vous voulez profiter du printemps et de son air de renouveau pour changer votre smartphone vieillissant ou faire plaisir à un proche, c’est le bon moment. Pendant la semaine des French Days, vous pouvez profiter de très jolies promotions chez les e-commerçants français. Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé dans cette sélection les offres les plus intéressantes sur les meilleurs smartphones actuellement. Et, si vous voulez une vision plus large du marché, rendez-vous sur notre guide des meilleurs smartphones en 2023.

Les meilleures offres smartphones pendant les French Days

Xiaomi Poco X5 5G

Avec sa gamme Poco, Xiaomi parvient à proposer des smartphones de milieu de gamme le plus souvent taillés pour le gaming. Avec son Poco X5 Pro, la marque chinoise a souhaité proposer un modèle élégant et vraiment performant, pour un prix toujours contenu. Malgré quelques compromis sur la fiche technique, le Poco X5 Pro est un bon smartphone susceptible de plaire à un large public.

Initialement proposé à 399 euros, le Xiaomi Poco X5 Pro (256 Go) est désormais proposé à 309 euros chez Cdiscount. Les membres CDAV ont même droit à une réduction supplémentaire grâce au code promo 25D299CD : le Poco X5 Pro passera alors à 284 euros.

Si vous souhaitez opter pour la version classique de ce smartphone, à savoir le Xiaomi Poco X5, vous pourrez l’obtenir dans sa version 128 Go pour 196 euros au lieu de 299 euros sur AliExpress en récupérant le coupon vendeur de 100 euros.

Apple iPhone 12

Avec près de trois années d’existence, l’iPhone 12 fait désormais partie de l’ancienne génération des smartphones haut de gamme d’Apple. Même comme ça, cet appareil séduit encore par son design, mais également par sa puissance. Il a encore des années devant lui. Si généralement, ce modèle se trouve moins cher en reconditionné, à l’occasion des French Days, Cdiscount le propose neuf dans sa version 256 Go avec 360 euros de réduction.

À son lancement, l’iPhone 12 d’Apple dans sa version 256 Go était proposée à 1 079 euros, mais à l’occasion des French Days, il est possible de se le procurer à 719 euros sur le site Cdiscount.

Xiaomi Redmi A1

Sur le terrain des smartphones conçus pour assurer le service minimum, deux constructeurs de confiance se démarquent : Xiaomi et Motorola. Ces smartphones sont dotés d’un écran bas de gamme et vous permettent de passer des appels, naviguer sur Internet et au mieux lancer quelques jeux pour passer le temps.

Au lieu de 119,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi A1 est maintenant disponible en promotion à 58 euros chez AliExpress grâce à une réduction et à un coupon vendeur de 31 euros et le code promo REDMIA1.

Samsung Galaxy A54

La gamme Galaxy A de Samsung connaît un franc succès. La marque sud-coréenne a récemment présenté le remplaçant du A53, le Samsung Galaxy A54. Ce nouveau smartphone tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung, tout en conservant un prix contenu ou presque. Le Samsung Galaxy A54 connaît une hausse de prix qui pourrait en freiner plus d’un, mais heureusement aujourd’hui, il coûte 50 euros de moins.

En vente depuis quelques mois, le Samsung Galaxy A54 est déjà en promotion à 452 euros au lieu de 499 euros sur le site E.Leclerc.

iPhone 14

Les promotions sur les produits Apple sont particulièrement scrutées par les amateurs de la marque à la Pomme. D’autant plus depuis que la firme a augmenté ses prix dans un contexte d’inflation. Par exemple, l’iPhone 14, le smartphone premium le moins cher de sa gamme lancée en septembre dernier, se négocie en temps normal à plus de 1 000 euros, alors que les différences avec l’iPhone 13 ne sont pas très nombreuses. L’iPhone 14 devient donc bien plus recommandable lorsque son prix baisse, comme c’est le cas actuellement durant les French Days : le smartphone a ainsi droit à une réduction de près de 20 %.

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 est désormais affiché à 849 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy M23

Besoin d’un smartphone à tout petit prix ? Samsung concurrence ici Xiaomi avec ce modèle de la gamme M, qui constitue l’entrée de gamme. Le Samsung Galaxy M23 intègre une puce Snapdragon 750G qui lui permet d’être compatible avec la 5G, un bon point. Comptez une bonne journée et demie d’autonomie et une charge à 25 W. Sur le plan de la photo, ne vous attendez pas à des prouesses, même si le capteur principal affiche tout de même 50 Mpx et qu’une stabilisation optique est de la partie. Quant à la dalle TFT de 6,6 pouces (1080 x 2408 pixels), elle s’en sort plutôt bien. One UI est bien sûr aux manettes.

Normalement vendu à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 (128 Go) est en ce moment en promotion à 164 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 15DES149.

Apple iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro introduit un nouvel écran OLED de 6,1 pouces avec un poinçon dynamique pour le capteur FaceID et la caméra frontale ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement dynamique de 120 Hz à 1 Hz pour le Always on Display. Il possède également un nouveau SoC Apple A16 gravé en 4 nm et un nouveau triple capteur photo de 48+12+12 mégapixels avec téléobjectif X3 et ultra grand-angle.

Au lieu de 1 329 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro est actuellement en promotion à 1 179 euros sur Amazon.

Honor Magic 5 Lite

Petit frère du Magic 5 Pro, le tout nouveau Magic 5 Lite constitue un bel exemple de smartphone réussi sur l’entrée de gamme… et il est déjà en promotion. Il offre ainsi une vaste dalle de 6,67 pouces incurvée, utilisant la technologie Amoled et profitant d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est en outre particulièrement fin, et possède un atout de taille : une autonomie record de deux jours grâce à sa batterie de 5100 mAh. Aux manettes, vous profiterez du Magic UI 6 (Android 12), propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 695. Si vous voulez un smartphone abordable avec un grand écran, il constitue une bonne option.

Le Honor Magic 5 Lite est disponible à petit prix : il est en promotion à 299 euros chez la Fnac et Darty.

Sony Xperia 10 IV

Le Xperia 10 IV est une denrée rare : il s’agit d’un smartphone compact. En effet, il s’affiche avec un écran Amoled de 6 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement de 60 Hz et s’avère bien lumineux. Il tient donc très bien dans une seule main. Malgré sa petite taille, son autonomie assure une journée d’utilisation, et avec une charge à 30 W, vous pourrez faire le plein plutôt rapidement. Le smartphone de Sony cache par ailleurs une puce Snapdragon 695 (5G), épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est en outre certifié IP68 et est donc totalement étanche et résistant à la poussière.

Le Sony Xperia 10 I est vendu à 500 euros en temps normal. En ce moment, il revient à 359 euros grâce à 28 % de réduction chez la Fnac.

Il est aussi proposé au même prix chez Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy 4 est le dernier smartphone pliant au format clapet de la firme coréenne. Les smartphones pliables connaissent un beau succès en ce moment, et avec ce modèle, vous profiterez d’une expérience utilisateur très agréable, notamment grâce au mode Flex, qui sépare l’écran intérieur en deux. Le petit écran externe de 1,9 pouce est vraiment utile, un peu comme pourrait l’être une montre connectée. L’écran interne, quant à lui, est une très belle dalle Oled de 6,7 pouces, avec un rafraîchissement de 120 Hz, et un ratio 22:9. Le Z Flip 4 permet d’avoir un smartphone compact qui rentre dans la poche, à moins de 1000 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) est disponible en promotion à la Fnac : il est proposé à 899 euros au lieu de 1 109 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 4 est le smartphone pliant star chez Samsung, qui permet de profiter d’un vaste écran format tablette. Ouvert, le Z Fold 4 dévoile une dalle interne de 7,6 pouces QXGA+ (soit 2 176 x 1 812 pixels), qui bénéficie de la technologie AMOLED ainsi que d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dalle externe HD+ (2 136 x 904 pixels), de 6,2 pouces, profite aussi de ces deux technologies. Le Z Fold 4 embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 qui offre d’excellentes performances. Sur le volet photo, le Z Fold 4 s’en sort particulièrement, notamment grâce à son capteur principal de 50 mégapixels (contre 12 mégapixels pour le Fold 3), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais disponible à 1 449 euros chez RED et SFR. On le trouve aussi à 1 499 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

Sony Xperia 1 IV

Le Sony Xperia 1 IV est un smartphone conçu pour les photographes. En effet, il est équipé de 4 capteurs photo à l’arrière, dont trois de 12 mégapixels : un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique (85-125 mm) puis un capteur ToF. Son atout réside notamment dans la capacité à enregistrer des vidéos à 120 images/s en 4K HDR. On retrouve aussi un écran OLED 4K HDR de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via microSD, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh. Il Enfin, il est certifié IP68.

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Sony Xperia 1 IV est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

