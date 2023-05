Cdiscount : voici les meilleures offres disponibles pour les French Days

À l'occasion des French Days, Cdiscount propose une sélection d'offres avantageuses sur une variété de produits électroniques, tels que des smartphones, des PC et des TV. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures offres du marchand français, afin de vous aider à trouver les produits qui correspondent le mieux à vos besoins.

Les French Days permettent de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech de l’année dernière. En effet, grâce à Cdiscount, vous pourrez obtenir à prix (très) réduit les smartphones, tablettes, TV et autres, qui ont marqué 2022 et même 2023. Les promotions sont extrêmement nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des French Days sur Cdiscount

Samsung Galaxy M23 (128 Go)

Parmi les smartphones Samsung, on en retrouve à tous les prix. Les Galaxy M profitent du savoir-faire de la marque pour un prix plus contenu. Ils sont idéals pour les petits budgets, comme le M23 5G qui tombe à 164 euros contre 299 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy M23 en quelques mots

Un écran FHD+ rafraîchit à 120 Hz

Un SoC efficace et Android 12 de la partie

Un smartphone endurant

Sortie au prix de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 5G bénéficie d’une belle remise pour les French Days et se trouve désormais à 164 euros seulement sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

Roborock S8

Le Roborock S8 est le dernier-né de la gamme de Roborock, officialisé en janvier 2023. Il propose tout ce que l’on pourrait attendre d’un aspirateur robot haut de gamme avec l’une des meilleures puissances d’aspiration du marché (6000 Pa), une fonction de lavage et une palette de capteurs pour se positionner de manière efficace.

Pour en savoir plus sur le Roborock S8, rendez-vous sur notre test complet de sa version haut de gamme avec qui il partage pas mal de similitudes.

Le Roborock S8 en quelques mots

Capable d’aspirer et de nettoyer

Une application très complète

Entre 1h30 et 3h d’autonomie

Le Roborock S8 est disponible depuis seulement quelques semaines à 699 euros. Pour les French Days, il profite d’une baisse de prix importante qui le fait passer à 584 euros avec le code promo 15DES149.

TV Samsung 8K QE55QN700B (2022)

Généralement très onéreux, Cdiscount donne l’occasion de s’offrir un TV 8K pour moins de 1 000 euros. En effet, en ce moment, le téléviseur Samsung NEO QLED 55QN700B de 2022 chute sous cette barre symbolique, et c’est assez rare pour un TV 8K

Le TV Samsung 8K QE55QN700B en quelques mots

Une dalle Mini LED + QLED avec une défintion 8K (7 680 x 4 320 pixels)

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 (avec VRR, ALLM)

Affiché à 1 169 euros récemment, le TV Samsung NEO QLED 8K 55QN700B (2022) est à ce jour disponible en promotion à 984 euros sur le site Cdiscount avec le code promo 15DES149.

PC Portable HP 15-fc0071nf

A moins de 500 euros, il est extrêmement rare de retrouver un PC Portable avec une fiche produit digne de ce nom. Si on omet les références avec des CPU Pentium/Celeron daté et ceux qui disposent un combo mémoire/stockage trop faible pour un usage cohérent, nous n’avons souvent rien à se mettre sous la dent sur cette gamme de prix.

C’est pour cela que nous sommes très agréablement surpris de voir une référence de HP disposant d’un CPU très récent, le Ryzen 5 7520U qui dispose de 4 cœur gravés en 6 nm et d’une partie GPU Radeon 610M sous l’architecture RDNA 2. Le reste de la fiche produit est également bien fournie avec un écran full HD de 15,6 pouces et 16 Go de RAM et 512 Go de Stockage. Le PC est également fournie avec Windows 11, ce qui n’est pas systématique sur cette gamme de prix. En bref, une excellente offre pour renouveler son PC avec une fiche produit efficace et un budget maitrisée.

Le HP 15-fc0071nf en quelques mots

Puissant et paré pour l’avenir avec son CPU Ryzen 7520U et 16 Go de RAM

512 Go de Stockage, parfait pour Windows 11

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Au lieu de 599 euros à son lancement, le HP 15-fc0071nf passe sous la barre des 500 euros pour tomber à 484 euros pour les French Days avec le code promo 15DES149.

PC Portable Gaming Medion Erazer E40

Le Medion Erazer E40 est un PC Portable récent pensé pour le Gaming, avec une fiche produit pensée dans ce sens. On y retrouve notamment un GPU dédié récent, la RTX 4050, qui propose des performances similaires à une RTX 3060 avec le DLSS 3 en plus. Pour le reste, on retrouve un écran de 15,6 pouces cadencé à 144 Hz, un CPU i5 12e Gen accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go en SSD PCIe Gen 4.

Le Medion Erazer E40 en quelques mots

Un GPU performant pour un budget réduit

Un CPU puissant associé à 16 Go de RAM et 512 Go en PCIe Gen 4

Un grand écran Full HD cadencé à 144 Hz

Le Medion Erazer E40 (Intel 12e Gen) profite actuellement d’un déstockage et passe à seulement 784 euros avec le code promo 15DES149. Pour comparaison, son successeur qui dispose globalement d’une fiche produit similaire, mais avec un CPU Intel 13e génération est affiché à 1 299 euros.

On trouve également le même modèle que précédemment, mais avec une RTX 4060 cette fois-ci. Le tout est proposé pour 100 euros de plus, soit 884 euros avec le code promo 15DES149.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

