French Days Samsung : c’est le moment de changer son TV, son smartphone ou s’équiper en accessoires

Entre ses smartphones et ses téléviseurs 4K Neo Qled, Samsung s'impose comme un géant incontournable de la Tech. La marque sud-coréenne profite évidemment des French Days pour baisser les prix de certains de ses produits phares, même ceux qui sont récents. Voici notre sélection.

Pendant les French Days, de nombreuses marques du monde de la Tech profite de cette occasion de baisser les prix de leurs meilleurs produits, qu’ils soient anciens ou récents dans le catalogue. Samsung ne fait pas figure d’exception et propose des rabais très significatifs sur les derniers modèles de smartphones ou TV 4K. On trouve même des accessoires pratiques et abordables, ainsi que du matériel audio à moindre coût. Voici notre sélection :

Les meilleures offres French Days Samsung

Batterie externe Samsung 20A

Certains smartphones, même les plus premium, ne sont pas capables d’offrir une endurance satisfaisante. Alors, pour prévenir les pannes en pleine journée, mieux vaut se munir d’une batterie externe. Heureusement, il est aujourd’hui possible de trouver des modèles dotés d’une belle puissance de charge et même de la charge rapide pour gagner un temps précieux. C’est le cas de la batterie externe Samsung 20A, qui propose pas moins de 20 000 mAh et qui est capable de recharger rapidement votre appareil.

Que propose la batterie externe 20A de Samsung ?

Un format pratique à transporter

Une capacité de 20 000 mAh

Deux ports USB-C et un port USB-A

La charge rapide de 25 W

Initialement affichée à 69,99 euros, la batterie externe 20A de Samsung est actuellement proposée à 39,99 euros chez Darty, mais une ODR de 20 euros (valable jusqu’au 30 juin 2023) fait passer son prix à 19,99 euros seulement.

Samsung Duo

Au lieu d’avoir une foule de chargeurs qui s’emmêlent dans vos tiroirs, mieux vaut opter pour un appareil polyvalent capable de recharger plusieurs appareils en même temps. De quoi profiter à la fois d’un gain de place et d’un gros gain de temps. Le chargeur Duo de Samsung vous offrira ces avantages.

Les atouts du chargeur Duo de Samsung

Un design compact

Recharge deux appareils jusqu’à 9 W

Une large compatibilité

Une LED discrète la nuit

Initialement proposé à 59,99 euros, le chargeur Duo de Samsung peut désormais vous revenir à 19,99 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d’une ODR de 20 euros valable jusqu’au 30 juin 2023.

Samsung HW-S61B

Envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour une meilleure immersion dans vos films et jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont une bonne alternative pour éviter d’investir dans une installation lourde et coûteuse. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61B de Samsung sera d’un précieux renfort.

Quels sont les avantages de la Samsung HW-S61B ?

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Au lieu de 399 euros à son lancement, la Samsung HW-S61B est maintenant affiché à un prix barré de 299 euros, mais pendant les French Days, il est possible d’obtenir cette barre de son à seulement 199 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy M23 5G

Avec la série des Samsung Galaxy M, le constructeur sud-coréen vous garantit de mettre la main sur un smartphone pour moins de 300 euros et bénéficiant de tout son savoir-faire. On pourrait même le prendre pour un modèle du milieu de gamme quand on regarde de plus près sa fiche technique, plus particulièrement au niveau de l’écran et du processeur.

Le Samsung Galaxy M23 en quelques points

Une dalle TFT rafraîchie à 120 Hz

Un bon rapport performances/prix

Un smartphone de moins de 200 € compatible avec la 5G

Au lieu d’un prix barré de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 164 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Samsung The Freestyle

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Si l’appareil est compact et qu’il est possible de le déplacer très facilement, c’est encore mieux. C’est le cas du Samsung The Freestyle, qui délivre de belles performances et offre en plus plusieurs fonctionnalités connectées.

Les points forts du Samsung The Freestyle

Un modèle compact et léger

Diffuse des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

Un son puissant à 360°

Lancé à 999 euros et maintenant habituellement vendu à 799 euros sans promotion, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est maintenant proposé à seulement 499 euros sur Amazon.

Samsung TQ55LS03B

Les French Days, c’est maintenant que cela se passe et c’est donc le moment de profiter des promotions sur de nombreux produits high-tech chez vos marchands préférés. Vous avez jusqu’au 9 mai, alors si vous voulez vous offrir un nouveau téléviseur, ne mettez pas trop longtemps avant de vous décider. Ce serait dommage de passer à côté d’une belle occasion comme cette ristourne de quasiment 700 euros sur le Samsung The Frame de 55 pouces.

C’est quoi le Samsung TQ55LS03B ?

Un écran QLED 4K de 55 pouces

Un nouveau revêtement mat pour profiter au mieux de votre écran, ou de votre tableau

Le mode Art personnalisable

Parfaitement taillé pour le gaming

Au lieu de 1 589 euros habituellement, le Samsung The Frame de 55 pouces (2023) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Ubaldi grâce à une réduction de 600 euros et au code promo 10DAYS1823 qui déduit de 90 euros supplémentaires.

Samsung QE55QN700B

Les TV 4K ont envahi le marché tandis que leurs successeurs, les TV 8K, se font une place doucement, mais sûrement. Avec plus de 33 millions de pixels, autant dire que le rendu sera irréprochable et même si les contenus et les jeux en 8K ne sont pas encore nombreux sur le marché, le processeur s’occupe d’upscaler les flux vidéo. Ce TV est en quelque sorte un investissement sur le long terme, un investissement tout à fait acceptable.

Pourquoi acheter un Samsung QE55QN700B ?

Une dalle Neo QLED en définition 8K !

Compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Atmos

Parfaitement taillé pour le gaming avec ses entrées HDMI 2.1

Lancé à 2699 euros et actuellement à un prix barré de 1 169 euros, le Samsung QE55QN700B est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Les smartphones pliants divisent en raison de leur taille imposante. Pourtant, ces appareils sont de réels concentrés de technologie, et leur popularité ne cesse de grandir. L’un des meilleurs représentants du smartphone pliant est sans conteste le Samsung Galaxy Z Fold 4, digne successeur du très bon Galaxy Z Fold 3. En attendant la sortie prochaine du Galaxy Z Fold 5, mieux vaut continuer à miser sur la quatrième itération du pliant coréen.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliant toujours aussi robuste

Deux écrans rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais proposé à 1 499 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

Sachez que le performant Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go), autre pliant de la marque, est aussi disponible en promotion à la Fnac : il est disponible à 899 euros au lieu de 1 109 euros.

