Le Samsung Galaxy A54 est là : dos en verre, format compact… une vraie montée en gamme

Samsung présente le Samsung Galaxy A54, son smartphone milieu de gamme qui se rapproche doucement du segment premium avec l'ajout d'un dos en verre, d'un nouveau capteur de 50 mégapixels plus doué (sur le papier) en mode nuit, mais aussi, et surtout, doté d'un prix qui prend 40 euros au passage.

2022 restera sans doute comme l’une des meilleures années pour les smartphones à moins de 500 euros, posant même la question de l’intérêt de dépenser plus pour un smartphone. Un des acteurs principaux de ce constat s’appelle le Galaxy A53, un smartphone certes relativement peu puissant, mais très équilibré et très bien équipé pour sa gamme de prix. Voici son successeur, le Galaxy A54.

Premier constat : le prix nous rappelle que l’inflation est passée par là, puisqu’il démarre à 499 euros, contre 459 euros l’année précédente.

Dos en verre, luminosité accrue et nouveau capteur photo

Pour justifier cette hausse, Samsung a pris bonne garde de proposer une certaine montée en gamme par rapport à son A53. Cela commence par un dos en verre pour apporter une petite touche premium. Les modules photos se passent désormais de bloc photo et s’intègrent directement au dos du téléphone, ce qui permet de gagner un peu netteté également, même si toute la gamme A adopte désormais cette identité.

Autre élément de design vraiment différenciant : la taille du téléphone. On passe d’une dalle de 6,5 pouces à 6,4 pouces, le tout en Amoled, 120 Hz et 1000 nits de luminosité (contre 800 l’an passé). Le gabarit du A54 se rapproche donc un peu d’un Galaxy S23 et s’éloigne légèrement du S23 Plus.

Deux autres éléments permettent de justifier la montée en gamme : le passage à 8 Go de RAM sur toute la gamme et l’arrivée d’un nouveau capteur 50 mégapixels, censé permettre des photos de nuit de meilleure qualité. Samsung évoque d’ailleurs la Nightography, un terme marketing jusqu’ici réservé aux Galaxy S.

L’eSIM s’invite dans le milieu de gamme

Nous n’évoquerons pas l’arrivée d’un nouveau SoC Exynos 1380, puisque c’est normalement le principe même du progrès technologique que de pouvoir proposer régulièrement des appareils plus puissants à un prix identique. D’autant que Samsung ne communique pas sur les gains de performance, nous devrons en juger par nous-mêmes lors de notre test.

Pour le reste, le téléphone intègre un ultra grand angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un selfie de 32 mégapixels. Il peut agrandir son stockage avec une carte micro SD jusqu’à 1 To, possède une batterie de 5000 mAh chargée en 25 W. Notons la présence du Wi-Fi 6 et d’une compatibilité eSIM. Cette dernière est habituellement réservée au haut de gamme, c’est donc là aussi un bon point à prendre.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A54

Le Samsung Galaxy A54 est disponible dès ce 15 mars 2023. Il est vendu 499 euros en 8 Go + 128 Go et 549 euros en, 8 + 256 Go. Quatre coloris sont de la partie : noir, jaune citron, lavande et blanc. Jusqu’au 30 mars, pour l’achat d’un Galaxy A54, des Galaxy Buds 2 sont offerts.

