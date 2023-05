Le plus récent des smartphones abordables de Sony est vendu à petit prix pendant les French Days

Avec son Xperia 10 IV, Sony vise plutôt à séduire les personnes ne souhaitant pas dépasser un budget de 500 euros. Aujourd’hui, ce modèle est à un meilleur rapport qualité-prix en passant de 499 euros à 359 euros.

Sony nous a habitués à proposer des téléphones Xperia suréquipés, mais aussi premium, et donc à des prix assez élevés. La firme nippone pense aussi au budget plus restreint, et conçoit le Xperia 10 IV. Un modèle qui fait quelques concessions, mais acceptables pour le prix. Pour les French Days, il est d’ailleurs en ce moment disponible avec 140 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Sony Xperia 10 IV

Un écran de 6 pouces Oled FHD+ au format 21:9

Une belle partition photo

Une grosse batterie dans un petit format

Initialement à 499 euros, le Sony Xperia 10 IV revient à 359 euros grâce à cette remise de 28 % sur le site de la Fnac. Il est aussi disponible au même prix sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony Xperia 10 IV. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony Xperia 10 IV au meilleur prix ?

Léger, compact, mais endurant

Pour les aficionados des smartphones compacts, vous serez séduit avec l’appareil de Sony. Le Xperia 10 IV offre des petites dimensions (153 × 67 × 8,3 mm et 161 g) et une diagonale de seulement 6 pouces. Ce téléphone rentre aisément dans votre poche et la prise en main est très agréable. En face avant, on a droit à une dalle OLED Full HD+ au format 21:9, limité à 60 Hz.

En plus de tenir dans une main, le Sony Xperia 10 IV intègre tout même un accumulateur de 5 000 mAh. Il devrait être capable de tenir aisément une journée, même dans le cadre d’une utilisation intensive. Sa charge de 30 W n’est la plus véloce, mais elle arrivera à récupérer rapidement des pourcentages.

L’ADN de Sony dans un modèle abordable

Concernant la partie photo, la firme nipponne n’a pas délaissé cette catégorie. Cet appareil laisse découvrir trois capteurs, un principal de 12 mégapixels et deux autres de 8 mégapixels, couplés à des objectifs 16, 27 et 54 mm. Ils sont aidés d’une stabilisation optique et logicielle pour la vidéo ainsi qu’une prise de vue HDR automatique et un mode nuit. Vous n’aurez pas les mêmes attentes que sur un modèle plus haut de gamme, mais dans l’ensemble, vous obtiendrez de jolis clichés.

Pour faire tourner son modèle abordable, Sony choisit de l’équiper du Snapdragon 695, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette puce est efficace pour ce qui est de la navigation et de la gestion du multitâche, avec même la possibilité de lancer des jeux gourmands, mais il faudra s’attendre à des ralentissements et revoir les graphismes à la baisse. Il profite de la compatibilité 5G et tourne désormais sous Android 13.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2023 ?

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.