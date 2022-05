Sony Xperia 1 IV : le premier flagship avec un vrai zoom optique

Sony vient d'annoncer le Xperia 1 IV, un téléphone capable de zoomer optiquement entre 85 mm et 125 mm. Il inaugure également l'arrivée d'une nouvelle app « Pro » dédiée à la musique.

En plus de son prochain modèle d’entrée de gamme, le Sony Xperia 10 IV, Sony vient tout juste d’annoncer son prochain flagship, le Xperia 1 IV. Très proche en design du Sony Xperia 1 III, il en reprend également une bonne partie de sa fiche technique, tout en apportant son lot de nouveautés intéressantes.

La première nouveauté la plus bluffante est sans doute l’arrivée d’un véritable zoom optique. Le précédent modèle proposait deux focales de 85 mm et 125 mm. Maintenant, il est possible de zoomer de l’une à l’autre sans aucun cropping. Une vraie performance. Par ailleurs, chacun de ses capteurs de 12 mégapixels est capable de tourner en 4K à 120 FPS. On retrouve également le fameux bouton déclencheur qui permet de retrouver en partie l’expérience d’un boitier.

Pour terminer sur la partie photo, le Xperia 1 IV peut être utilisé comme un écran externe avec un boitier Alpha de chez Sony.

Musique pour les pros

L’autre nouveauté notable se trouve du côté de la musique, puisque Sony introduit avec ce modèle une nouvelle app intitulée Music Pro, un peu dans le même esprit que les applis Pro pour l’appareil photo et la caméra déjà présentes sur les modèles Mark III. Celle-ci a été désignée par les ingénieurs de la branche musique du géant japonais.

L’idée est tout simplement de pouvoir enregistrer où on le souhaite avec un niveau de qualité suffisant, que Sony affirme professionnel. Un système appelé Studio Tunning peut même effacer les bruits parasites si vous enregistrez dans un environnement bruyant. De plus, le téléphone pourra faire office de DAW, c’est-à-dire que vous pourrez y montez vos pistes musicales directement sans devoir les extraire vers un PC.

Pour la partie sonore, le Xperia 1 IV bénéficie en outre d’une entrée filaire pour les casques et propose du Hi-Res, LDAC et une compatibilité 360 reality audio. Pour ceux et celles qui préfèrent les écouteurs et casques sans fil, le Hi-Res Wireless ainsi que le Bluetooth LE sont aussi de la partie.

Game enhancer

Sony veut également séduire les joueurs à l’aide d’un mode appelé Game enhancer. Celui-ci permet de streamer en direct depuis le téléphone en réglant son interface, son audio ou encore la qualité de son stream. Il est également possible d’afficher le chat en jeu pour réagir en direct.

Un accessoire permettant de refroidir le téléphone sera aussi proposé. De quoi refroidir le Snapdragon 8 Gen 1 qui motorise ce Xperia, une puce réputée puissante, mais chauffant un peu vite.

Pour en profiter à fond, Sony propose à nouveau une dalle Oled 4K en 120 Hz, avec un ratio 21:9 un peu allongé, mais qui permet de profiter des films dans de bonnes conditions. Ajoutons que la caméra selfie de 12 mégapixels ne perce pas cet écran, mais se retrouve reléguée en haut, dans une fine bande noire.

Pour terminer le tour de la fiche technique, ajoutons que le Xperia 1 IV est équipé d’une batterie de 5000 mAh et possède une certification IP 65/68, ainsi qu’un verre Corning Gorilla Glass Victus pour le protéger.

Le Xperia 1 IV sera disponible à la vente à partir de mi-juin 2022 à un prix d’environ 1399 euros. Il sera proposé dans trois coloris : noir, blanc et violet.

