Sony : voici les premiers smartphones Xperia à recevoir Android 13

Android 13 vient d'atterrir sur les derniers flagships de Sony. Les Xperia 1 IV et Xperia 5 IV peuvent donc profiter dès à présent de leur première mise à jour majeure.

Coup d’envoi d’Android 13 sur les Xperia 1 IV et Xperia 5 IV, les deux appareils haut de gamme de Sony, lancés cette année, profitent donc depuis quelques heures de leur première mise à jour majeure d’Android. Comme le rappelle Android Authority, les deux appareils sont éligibles à un total de deux mises à jour majeures et profiteront de trois ans de mises à jour de sécurité avant d’arriver à leur fin de support.

Notons que, sur ce point, certains concurrents font mieux. On pense à Samsung (les appareils Galaxy sont éligibles à quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de suivi pour la sécurité) ou à Apple chez Apple (les iPhone 6s lancés en 2016 étaient, par exemple, toujours supportés l’an dernier par iOS 15).

Sony avare en détails…

L’annonce, hier sur Twitter, du déploiement d’Android 13 sur les Xperia 1 IV et Xperia 5 IV, ne s’est pas accompagnée de précisions particulières quant aux régions concernées par cette première mise à niveau. Sony ne dit rien non plus au sujet de la taille de cette mise à jour vers Android 13, ou sur les éventuelles failles de sécurité comblées par la même occasion. La firme n’indique pas non plus avoir ajouté de fonctionnalités propres à ses appareils en plus de celles concoctées par Google pour la nouvelle version de son OS mobile.

We're introducing the Android 13 Update with the latest features to Xperia 1 IV and 5 IV.#Sony #Xperia #Xperia1IV #Xperia5IV #Android13 — Sony | Xperia (@sonyxperia) November 2, 2022

Quoi qu’il en soit, si vous possédez l’un des deux appareils du géant nippon, vous devriez voir apparaître la mise à niveau vers Android 13 dans les réglages. Il faudra la savourer puisque la prochaine (vers Android 14) sera a priori la dernière.

