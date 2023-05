Sony Xperia 1 IV : le premier smartphone avec zoom optique perd 300 € grâce aux French Days

Sony a fait grand bruit avec son Xperia 1 IV annoncé comme étant le premier smartphone doté d'un zoom optique que nous avons déjà eu l'occasion de tester. Mieux que la partie photo, c'est aussi l'écran 4K qui nous a séduit, mais soyons honnête, ce smartphone a également ses défauts. Durant les French Days, ce smartphone destiné aux mordus de photo voit son prix passer de 1 399 euros à 1 099 euros chez Amazon.

Après le Xperia 1 III, Sony remet le couvert avec un nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 IV, dernier du nom. Les plus observateurs auront déjà remarqué une différence de taille avec les autres smartphones du marché, mais c’est surtout sur son appareil photo que le constructeur nippon a misé gros. Si vous souhaitez mettre la main sur cette curiosité, sachez que les French Days lui appliquent une ristourne de 300 euros.

Le Sony Xperia 1 IV en quelques mots

Une dalle OLED 4K en format 21:9

Des options en mode pro pour la photo

Un design unique et robuste

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Sony Xperia 1 IV est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

Un design et un écran uniques

Avec son design élancé et ses finitions premium, le Sony Xperia 1 IV se remarque au premier coup d’œil. Si le confort de prise en main est impeccable, ce smartphone tout en longueur pourrait dérouter avec cette dalle au format 21:9 et rendre la maniabilité quelque peu hasardeuse au départ. L’écran est une dalle OLED en définition 4K (3 840 x 1 644 pixels), rien que ça ! Son taux de rafraîchissement s’élève à 120 Hz et avec son format, le Sony Xperia 1 IV est juste parfait pour regarder des séries en streaming.

Ce smartphone tourne avec une puce Snapdragon 8 Gen 1, l’un des meilleurs processeurs qui équipaient les smartphones haut de gamme des générations précédentes. Des critiques avaient cependant été émises à l’endroit de sa gestion thermique inefficace, ce qui s’est vérifié durant notre test où la température atteignait des records et rendait l’utilisation insupportable, surtout lors du mode capture vidéo. Chose étrange pour les performances, nos benchmarks ont relevé des scores décevants, à la hauteur de la génération précédente de puce Snapdragon, ce qui n’empêche pas de faire tourner les jeux gourmands en ressource.

Un mode photo de professionnel, mais…

Côté photo, le Sony Xperia 1 IV est doté d’un capteur principal grand-angle de 12 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif de 12 Mpx (f/2,3) et un capteur frontal de 12 Mpx lui aussi. Le mode pro est particulièrement fourni en paramètres, donnant l’impression d’avoir vraiment une caméra de JRI entre les mains, et vous pouvez même préenregistrer des paramètres pour une prise en main plus facile. Mais là où le bât blesse, c’est que l’ensemble des capteurs n’est pas du tout à la hauteur de ce que propose la concurrence : peu précis en mode nuit, HDR brouillon, etc. À part la polyvalence, rien ne va…

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh peut tenir seulement une journée en usage modéré, c’est faiblard et la chauffe importante y est peut-être pour quelque chose. Pour conclure sur ce Sony Xperia 1 IV, surprenant à sa manière, nous ne pouvons décemment le recommander, encore moins à ce prix conseillé de 1399 euros. L’écran 4K et le format 21:9 le démarquent de la concurrence, mais nos testeurs sont tombés de l’armoire en évaluant les performances, l’appareil photo et même l’autonomie. À vos risques et périls…

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony Xperia 1 IV.

