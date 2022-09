Sony a presque annoncé un PlayStation Phone

On y a cru. Sony n'a pas dévoilé un nouveau smartphone, mais un accessoire gaming pour le Sony Xperia 1 IV.

En 2020, on titrait : « Sony, il est temps de faire un PlayStation Phone ». Difficile de ne pas penser si l’on suit la téléphonie depuis longtemps à la NGage de Nokia ou au Sony Ericsson Xperia Play… cette fois-ci, ce n’est pas un smartphone dédié, mais un accessoire.

Pour rappel, Sony a dévoilé discrètement son Xperia 5 IV lors de l’IFA. Il faut dire que le constructeur japonais n’était pas sur place physiquement cette année. Parmi les récentes annonces, nous sommes tombés sur un accessoire gaming dédié au Xperia 1 IV. Son petit nom est Xperia Stream XQZ-GG01.

Il refroidit et offre des connectiques

Sony a conçu un accessoire qui nous fait penser à ce qu’Asus a créé pour son ROG Phone. Il s’agit d’un ventilateur mobile qui, en un mot, se fixe à l’arrière de l’appareil et réduit la température de l’appareil pour éviter une baisse des performances. De plus, le Xperia Stream dispose d’un port HDMI (jusqu’en Full HD à 120 Hz), ainsi qu’un port RJ45 pour câble LAN. Il y a aussi un port USB-C pour alimenter votre appareil et une prise audio 3,5 mm pour votre casque de jeu.

Selon Sony, cet accessoire a été conçu pour être ergonomique et pour que toutes les connectiques soient en bas, afin que les câbles ne gênent pas les mains lors de la session de jeu. De même, via l’interface Game Enhancer, vous pourrez contrôler les paramètres du ventilateur, tels que sa vitesse, ainsi que le taux de rafraîchissement et le taux de réponse, etc.

Cette stratégie nous fait évidemment penser à celle d’Asus ROG, sans smartphone dédié. Le Xperia Stream est compatible à l’AeroActive Cooler 6, même si certaines fonctions diffèrent, tout en développant une interface de gestion via une application dédiée. C’est sans doute une approche plus universelle que celle d’Asus.

Notez également que l’accessoire est sur un smartphone Xperia équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1, dont les problèmes de chauffe sont connus. Autrement dit, le processeur chauffe, ce qui entraîne automatiquement une chute des performances et même la désactivation de l’affichage 120 Hz. Le Snapdragon 8+ Gen 1 se comporte bien mieux en jeu.

Pour le moment, aucun prix ni de date de disponibilité pour le Xperia Stream.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.