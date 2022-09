Sony officialise son Xperia 5 IV, un nouveau flagship pensé pour la création

Sony officialise son Xperia 5 IV à l'occasion de l'IFA 2022. Ce smartphone haut de gamme au format 21:9 se concentre principalement sur les utilisateurs ayant des velléités créatives.

Sony emploie une nouvelle fois l’argument de la création pour promouvoir son nouveau Xperia 5 IV à l’IFA 2022. Positionné sur le haut de gamme, l’appareil promet de belles capacités en photo comme en vidéo et laisse entrevoir une autonomie en progrès grâce à une batterie de 5000 mAh… le tout dans un format allongé (ratio 21:9) et compact, identique à celui de son prédécesseur, le Xperia 5 III lancé l’année dernière.

Décliné en trois coloris (noir, vert et blanc écru), l’appareil arrivera sur le marché plus tard en septembre à un tarif de 1049 euros. Une hausse de 50 euros par rapport au Xperia 5 III, que nous avions déjà trouvé trop cher lorsque nous l’avions reçu en test.

Une fiche technique bien équilibrée, mais un prix élevé

Pour son Xperia 5 IV, Sony reprend quoi qu’il en soit les bases du modèle précédent. On retrouve donc une dalle OLED Full HD+ de 6,1 pouces capable de monter à 120 Hz et une double certification IP68 / IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Dans son communiqué, Sony n’évoque pas d’amélioration matérielle particulière pour les capteurs dorsaux de son nouveau smartphone, nous devrions en conséquence retrouver trois modules de 12 Mpx. En revanche, le capteur frontal passe à 12 Mpx, contre 8 Mpx auparavant, pour offrir des selfies plus détaillés.

Sur le terrain photo et vidéo, le Xperia 5 IV progresse en offrant désormais, sur les trois capteurs arrière, des technologies de suivi d’objet et d’autofocus héritées des boîtiers photo de la marque. La captation en 4K / 120 images par seconde est aussi de la partie pour aboutir à des ralentis (jusqu’à cinq fois) plus efficaces. Il est enfin possible d’utiliser le Xperia 5 IV comme moniteur externe en le connectant à un appareil photo hybride Sony Alpha. Un concept que Sony avait déjà proposé par le passé sur des produits plus haut de gamme (on pense notamment au premier Xperia Pro, qui embarquait d’ailleurs un port HDMI dédié à cet usage).

Pour le reste, le géant nippon mise sur une prise Jack 3,5 (une rareté sur smartphone en 2022) et fait passer son Xperia 5 IV sur une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Un progrès par rapport à l’an passé (le Xperia 5 III embarquait un Snapdragon 888), mais on notera quand même que Sony n’opte pas pour le tout dernier Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Comme évoqué plus haut, la batterie progresse aussi pour passer de 4500 mAh à 5000 mAh, et Sony annonce l’adoption d’un système de partage de batterie. La charge sans-fil est aussi au menu pour le Xperia 5 IV (une première sur cette gamme, souligne Sony) et l’on pourra regagner 50 % d’autonomie en 30 minutes de charge, promet la marque. Le Xperia 5 IV devrait arriver prochainement en test sur Frandroid.

