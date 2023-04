Avec 250 euros de réduction, le Sony Xperia 5 IV est enfin au juste prix

Le Sony Xperia 5 IV vise principalement le haut de gamme. Et, si son prix de base dépasse les 1 000 euros, aujourd'hui, il est possible de l'obtenir à 799 euros. Un prix plus acceptable pour ce bon smartphone.

Pour son Sony Xperia 5 IV, la firme nippone reprend la formule du précédent modèle, en apportant quelques changements bienvenus. Il s’équipe d’un processeur plus puissant, d’une batterie plus grande, et améliore aussi la partie photo et vidéos. En revanche, son prix de lancement reste toujours aussi élevé. Heureusement, certains e-commerçants baisse le prix de ce smartphone haut de gamme. Aujourd’hui, il profite de près de 25 % de remise.

Quelques mots sur le Xperia 5 IV

Un écran Amoled 6,1 pouces à 120 Hz au format 21:9

La présence de la puce Snapdragon 8 Gen 1

Une autonomie d’une journée

Avec un prix de départ conseillé à 1 049 euros, le Sony Xperia 5 IV est proposé à 999 euros sur le site Boulanger, mais une fois dans le panier, une remise de 200 euros s’applique pour un prix final de 799 euros. Cette offre est valable jusqu’au 02/05/23.

Un smartphone qui s’inspire du précédent modèle

Cette nouvelle référence haut de gamme de chez Sony copie en partie le design et quelques caractéristiques que l’on retrouvait l’année passée. En face avant, le Xperia 5 IV reprend la dalle Oled Full HD+ de 6,1 pouces à 120 Hz et propose une double certification IP68 / IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Même avec une légère prise de poids (172 g contre 168 g), le format est toujours compact et agréable en main. Une prise de poids qui s’explique par l’apparition d’une autonomie plus grosse avec un accumulateur de 5 000 mAh contre 4 500 mAh auparavant. Un changement bienvenu, au vu des difficultés du Xperia 5 III à tenir une journée en utilisation intensive. Il tiendra une journée sans broncher, mais attention avec le mode 120 Hz. Autrement, la charge sans-fil est aussi au menu (une première sur cette gamme) et l’on pourra regagner 50 % d’autonomie en 30 minutes de charge, promet la marque.

Avec quelques changements appréciables

Côté photo, le Xperia 5 IV propose les mêmes modules que la version précédente, mais avec un capteur frontal amélioré qui passe à 12 mégapixels contre 8 autrefois, pour offrir des selfies plus détaillés. Autre nouveauté : il propose les technologies de suivi d’objet et d’autofocus héritées des boîtiers photo de la marque. La captation en 4K / 120 images par seconde est aussi de la partie pour offrir des ralentis (jusqu’à cinq fois) plus efficaces. Il est enfin possible d’utiliser le Xperia 5 IV comme moniteur externe en le connectant à un appareil photo hybride Sony Alpha. Dans l’ensemble, vous obtiendrez d’excellents clichés, mais le mode automatique n’est pas à la hauteur.

Pour finir, le Sony Xperia 5 IV s’appuie sur laa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour fonctionner. Un progrès par rapport à l’an passé (le Xperia 5 III embarquait un Snapdragon 888), associé à 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le téléphone est capable de répondre à tous les besoins du quotidien. Il sera même possible de faire tourner des jeux gourmands, mais sa chauffe est plus que notable. À noter, ce smartphone est compatible 5G.

Découvrez notre test complet sur le Sony Xperia 5 IV.

Si vous voulez comparer le Sony Xperia 5 IV avec d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2023.

