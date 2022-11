À -20 %, le prix du nouveau smartphone premium de Sony est déjà plus acceptable

Le dernier fleuron de la marque Sony est aujourd'hui en promotion. Il s’agit du Xperia 5 IV, qui améliore certains points vis-à-vis de son prédécesseur et se négocie aujourd’hui déjà moins cher, à 849 euros contre 1 049 euros à son lancement.

Le Sony Xperia 5 IV succède, logiquement, au Xperia 5 III, et se situe également sur le segment haut de gamme. Ce nouveau smartphone reprend la formule du précédent modèle, en apportant quelques changements bienvenus. Il s’équipe d’un processeur plus puissant, d’une batterie plus grande, mais aussi sur la partie photo et vidéos. En revanche, si son prédécesseur était à un tarif assez élevé à son lancement, celui-ci n’y échappe pas non plus. Mais si vous êtes intéressés par ce téléphone, sachez qu’en ce moment il profite de 200 euros de remise et devient plus accessible.

Les points forts du Xperia 5 IV

Un écran AMOLED 6,1 pouces à 120 Hz au format 21:9

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 1

De belles performances côté photos et vidéos

Une autonomie plus confortable que son prédécesseur

Proposé à 1 049 euros, le Sony Xperia 5 IV se trouve actuellement en promotion sur la boutique de Red By SFR au prix de 849 euros, soit 200 euros de remise immédiate.

Un design presque inchangé

Le Sony Xperia 5 IV reprend les traits esthétiques du modèle précédent et vient même jusqu’à copier en partie le design et quelques caractéristiques que l’on retrouvait l’année passée. On retrouve un une dalle OLED Full HD+ de 6,1 pouces capable de monter à 120 Hz et une double certification IP68 / IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il possède des petites dimensions 156 x 67 x 8,2 mm et prend que quelques grammes (172g contre 168g). Ce format est très agréable au quotidien, il rentre sans difficulté dans toutes les poches et une main suffit pour la majorité des opérations.

Si sa prise de poids est assez légère, cela s’explique par le changement de batterie. La quatrième version du Xperia 5 vient muscler l’autonomie en passant d’un accumulateur de 4 500 mAh à 5 000 mAh. Un changement bienvenu, au vu des difficultés du Xperia 5 III à tenir une journée en utilisation intensive. De ce fait, le nouveau Xperia 5 promet une meilleure endurance et devrait tenir une journée sans soucis, voire plus selon votre utilisation. La charge sans-fil est aussi au menu (une première sur cette gamme) et l’on pourra regagner 50 % d’autonomie en 30 minutes de charge, promet la marque.

Des améliorations côté photo, vidéo, mais aussi performance

Côté photo, le Xperia 5 IV propose les mêmes modules que la version précédente, à savoir : un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels également, avec zoom optique de 2,9x à 4,4x. Néanmoins la firme nippone améliore le capteur frontal qui passe à 12 mégapixels contre 8 auparavant, pour offrir des selfies plus détaillés. Il fait mieux, en apportant aussi des technologies de suivi d’objet et d’autofocus héritées des boîtiers photo de la marque. La captation en 4K / 120 images par seconde est aussi de la partie pour offrir des ralentis (jusqu’à cinq fois) plus efficaces. Il est enfin possible d’utiliser le Xperia 5 IV comme moniteur externe en le connectant à un appareil photo hybride Sony Alpha.

Pour le reste, Sony fait passer son Xperia 5 IV sur une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Un progrès par rapport à l’an passé (le Xperia 5 III embarquait un Snapdragon 888), associé à 8 Go de mémoire vive. Cette puce haut de gamme est efficace pour répondre à tous les besoins du quotidien. Il sera même possible de faire tourner des jeux gourmands. Et bien sûr, ce smartphone est compatible 5G.

Budget plus limité ?

