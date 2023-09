Le Sony Xperia 5 IV doté d’un appareil photo semi-pro est au meilleur prix aujourd’hui

Avec son Sony Xperia 5 IV, le constructeur nippon délivre un smartphone à l'appareil photo particulièrement développé et s'inspirant largement de nos bons vieux boîtiers numériques. De plus, il reprend les qualités du modèle précédent tout en apportant des améliorations. Le prix de lancement de 1 049 euros est toutefois élevé, mais grâce à cette offre chez Amazon, il est possible de l'acquérir pour seulement 699,54 euros.

Pour son Sony Xperia 5 IV, le constructeur nippon a choisi de s’inspirer du Xperia 5 III en intégrant plusieurs améliorations : un processeur plus puissant, une batterie plus grande et un appareil photo plus travaillé, même trop travaillé… Ce qui donne à l’arrivée une addition salée. Mais actuellement, le Sony Xperia 5 IV est beaucoup plus abordable avec une réduction 33 % sur son prix d’origine.

Les atouts du Sony Xperia 5 IV

Un écran AMOLED au format 21:9 rafraîchi à 120 Hz

Les performances du Snapdragon 8 Gen 1

Un bouton déclencheur, comme sur un vrai appareil photo !

Au lieu de 1 049 euros à son lancement, le Sony Xperia 5 IV est maintenant disponible en promotion à 699,54 euros chez Amazon.

Un photophone particulier

Globalement, le Sony Xperia 5 IV est un smartphone bien fini. Le constructeur nippon mise à la fois sur un design sobre et un format 21:9 qui le démarque de la concurrence. Il n’est pas en reste en ce qui concerne la robustesse si on en croit sa certification IP65/68 et son verre Corning Gorilla Glass Victus. Pour ce qui est de l’écran, nous avons ici un dalle AMOLED de 6,1 pouces en définition Full HD+ (2520 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sony étant également un constructeur d’appareils photo, autant dire qu’il était attendu sur celui de son Xperia 5 IV, d’ailleurs baptisé d’après le Mark IV. Ce smartphone embarque un capteur principal de 12 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2,5 de 12 Mpx (f/2,4), mais ce qu’il faut le plus souligner, c’est son expérience logicielle. Le Sony Xperia 5 IV propose un mode basique mauvais et un mode pro inaccessible pour les profanes. Seuls ceux se débrouillant déjà avec un appareil photo numérique sauront s’y retrouver, ce qui est bien dommage.

Un SoC puissant qui ne rechigne pas à la tâche

Si le volet photo déçoit, cela ne devrait pas être le cas des performances. Le Sony Xperia 5 IV embarque un SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Performant à plus d’un titre, il est notamment capable de faire tourner les jeux exigeants tels que Genshin Impact avec les graphismes au max à 60 FPS. Ce processeur est pourtant décrié, et pour cause, il a tendance à facilement chauffer, ce qui est le cas ici. Mais dans le même temps, la dissipation thermique du Sony Xperia 5 IV est très bonne, ce qui éclipse le défaut du SoC.

Enfin, ce smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh, ce qui constitue une amélioration par rapport à son prédécesseur qui était doté d’un accumulateur de 4 500 mAh. L’autonomie est bonne, mais elle ne se démarque pas non plus. Lorsque le taux de rafraîchissement est réglé à 120 Hz, le smartphone est capable de tenir une journée, ce qui est dans la moyenne basse des smartphones sortis la même année. Pour la recharge, le Xperia 5 IV supporte la norme Power Delivery et la recharge sans fil Qi.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony Xperia 5 IV.

Afin de comparer le Sony Xperia 5 IV avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros du moment.

