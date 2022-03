Sony Xperia 10 IV : le design et les capacités du milieu de gamme compact fuitent

OnLeaks a révélé les premières images et la potentielle fiche technique du Xperia 10 IV, le smartphone le plus accessible de la gamme de Sony.

Sony compte bien renouveler sa série Xperia en 2022, depuis le modèle le plus haut de gamme, le Sony Xperia 1 IV, dont on a déjà aperçu les premières images non officielles, jusqu’au Sony Xperia 10 IV, dont OnLeaks vient de révéler les premiers éléments sur le site Zoutons.

Sony semblerait persister avec ce qui fait l’originalité de la gamme : un écran 21:9, ici de 6 pouces et une caméra selfie logées dans une épaisse barre en haut de l’écran, plutôt qu’un poinçon ou une encoche. Un des deux haut-parleurs, assurant la stéréo, y a aussi élu domicile.

Une très légère itération

Le Sony Xperia 10 IV possèderait des tranches plates et des dimensions très proches de l’ancien modèle : 153,3 x 67,3 x 8,4 mm. Son épaisseur atteindrait les 9 mm au niveau du bloc photo, qui accueille trois modules.

Premier rendu du Sony Xperia 10 IV. // Source : OnLeaks/ Zoutons Premier rendu du Sony Xperia 10 IV. // Source : OnLeaks/ Zoutons Premier rendu du Sony Xperia 10 IV. // Source : OnLeaks/ Zoutons

On ignore encore son prix, mais le Sony Xperia 10 IV est attendu aux alentours du milieu de l’année 2022. Il devrait proposer une configuration 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, couplée avec un Snapdragon 690 (une puce 5G donc) une batterie de 4000 mAh à charger en USB-C et un capteur d’empreintes situé sur le côté du téléphone.

Quatre coloris sont attendus : le noir classique, un blanc, un vert menthe et un « bleu baie ».

